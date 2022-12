Oud-renner Harmeling debuteert bij formatie van YouTuber Tietema als ploegleider

Rob Harmeling gaat aan de slag als ploegleider. De oud-renner treedt in dienst bij TDT-Unibet Cycling Team, de formatie van YouTuber Bas Tietema.

"Eigenlijk was ik helemaal niet van plan om ploegleider te worden, ik vind fietsen veel te leuk", zegt Harmeling, die tijdens de afgelopen edities van de Tour de France steevast te gast was in het NOS-programma De Avondetappe.

"Maar ik volg de avonturen van Bas, Josse en Devin op de voet en dit prikkelt mij zo enorm, dat ik erbij wilde horen. En tussen dit team voel ik me ook weer een jonge hond. Het lijkt me supergaaf om met dit team aan de slag te gaan en te gaan koersen."

Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel zetten in november een eigen wielerploeg op. Dat deden ze nadat ze jarenlang het peloton hadden gevolgd als YouTubers, waarbij Tietema de bekendste van het drietal was. Vorig jaar reed Tietema nog voor Bingoal Pauwels Sauzen WB.

"De cultuur binnen de ploeg triggert me het meest", aldus Harmeling, die als renner in 1992 een Tour-rit won. "Renners die zichzelf zijn, een staf die zichzelf is, Bas die zijn dromen najaagt en iedereen daarbij betrekt. Dan vlieg je het op een heel andere manier aan dan door puur te koersen voor die gouden medaille. Dat is een resultaat, maar de manier waarop je het bereikt, dat spreekt me aan."

TDT-Unibet Cycling Team is een initiatief van YouTuber Bas Tietema (links). Foto: TDT-Unibet Cycling Team

Haak eerder gepresenteerd als directeur

Eerder werd al bekend dat Hugo Haak de sportief directeur van TDT-Unibet Cycling Team wordt. Haak maakte furore als bondscoach van de Nederlandse baanwielrenners, waarmee hij alle titels won die er te winnen vielen. In 2019 werd hij uitgeroepen tot Coach van het Jaar.

"Met Rob hebben we een ploegleider die een enorme passie voor de sport met zich meebrengt", aldus Haak. "De brandstof om te presteren komt vanuit de lol die je beleeft in het bedrijven van je sport. Rob kan dit uitstekend overbrengen en volgens mij past hij perfect bij de manier waarop wij onze ploeg inrichten."

TDT-Unibet Cycling Team wordt volgend jaar een continentale ploeg, de laagste klasse van de internationale wielerfederatie UCI. Dat betekent dat de formatie van Tietema niet automatisch meedoet aan de grote wielerwedstrijden en punten moet verdienen om op te klimmen naar het hoogste niveau.

De ploeg gaat uit twaalf renners bestaan, vooral van Nederlandse en Belgische komaf. Tietema is een van die renners. "Ik ben ervan overtuigd dat als we goed samenwerken met zijn allen, we zeer aansprekende resultaten kunnen boeken", belooft Haak.

Selectie TDT-Unibet Cycling Team in 2023 Joren Bloem (Ned)

Davide Bomboi (Bel)

Jordy Bouts (Bel)

Martijn Budding (Ned)

Kevin Inkelaar (Ned)

Tomás Kopecký (Tsj)

Abram Stockman (Ned)

Harry Tanfield (GBr)

Bas Tietema (Ned)

Wouter Toussaint (Ned)

Yentl Vandevelde (Bel)

Hartthijs de Vries (Ned)

