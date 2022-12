Van der Poel baalt dat hij op trainingsstage gaat na zege: 'Kwam net in crossritme'

Mathieu van der Poel vindt het jammer dat hij maandag voor een paar weken op trainingsstage naar Spanje gaat. De Nederlander won zondag de wereldbekerveldrit in Antwerpen en merkte dat hij weer het goede ritme te pakken krijgt.

"Om heel eerlijk te zijn vind ik het jammer dat ik maandag naar Spanje ga om een paar weken in de zon te trainen, want ik kwam net in het crossritme. Maar we houden ons aan het schema, want de focus ligt op het voorjaar."

De 27-jarige Van der Poel was een klasse apart bij de Scheldecross. De viervoudig wereldkampioen veldrijden hield zijn rivaal Wout van Aert, die zijn rentree maakte, in hun eerste crossduel van dit seizoen ruim twintig seconden achter zich.

Zaterdag kwam Van der Poel bij de Superprestige-cross in Boom al vroeg ten val. Hij had zich bezeerd aan zijn schouder en zijn knie, maar in Antwerpen had hij daar nauwelijks meer last van.

"Ik voelde me best oké", zei hij. "Ik was wat stijf, maar ondervond er geen hinder van. Ik vind dit een leuke wedstrijd en ik heb eigenlijk foutloos rondgereden. Dat is een goed teken."

Het podium bij de wereldbekerveldrit in Antwerpen. Foto: Getty Images

'Het zullen duels worden met Van Aert'

Volgens Van der Poel kan hij zich nog een stuk verbeteren. "Dit is nog maar mijn derde cross. En het zal ook nodig zijn, want Wout was meteen redelijk sterk in zijn eerste cross en hij zal ook nog beter worden richting Kerst. Het zullen duels worden."

Van der Poel rijdt op 17 december in het Italiaanse Val di Sole zijn volgende veldrit. De renner van Alpecin-Deceuninck gaat nu tot en met 14 december op trainingsstage met zijn ploeg.

Het volgende duel tussen Van der Poel en Van Aert is op 23 december in het Belgische Mol. Daarna rijden ze nog vier keer tegen elkaar in dit kalenderjaar.

