Van Aert in aanloop naar clash met Van der Poel: 'Leg mezelf geen druk op'

Wout van Aert tempert de verwachtingen voor de wereldbekerveldrit van zondag in Antwerpen. De Belg rijdt dan zijn eerste veldrit van het seizoen en treft zijn rivaal Mathieu van der Poel.

"Vorig jaar was ik meteen goed en nu verwachten mensen hetzelfde", zegt Van Aert vrijdag op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma. "Wat ik vorig jaar presteerde, mag niet als normaal worden beschouwd."

De 28-jarige Van Aert was vorig seizoen met negen overwinningen zeer succesvol. Hij won onder meer twee wereldbekerwedstrijden en was een klasse apart bij het Belgisch kampioenschap veldrijden.

Eind september reed Van Aert zijn laatste wedstrijd bij de WK op de weg in in Australië. De Jumbo-Visma-renner eindigde toen als vierde en nam vervolgens een rustpauze.

"De vorige crossen kwamen voor mij te vroeg", laat hij weten. "Je moet niet te snel weer beginnen. Maar zondag voelt als het juiste moment om weer te starten. Ik heb de laatste wedstrijden op televisie gekeken en het begint weer te kriebelen."

Ontmoetingen Van der Poel en Van Aert dit veldritseizoen 4 december: wereldbeker in Antwerpen

23 december: Exact Cross in Mol

26 december: wereldbeker in Gavere

27 december: Superprestige in Heusden-Zolder

28 december: Superprestige in Diegem

30 december: Exact Cross in Loenhout

3 januari: X2O Trofee in Herentals

22 januari: wereldbeker in Benidorm

5 februari: WK in Hoogerheide

Ook Pidcock komt in actie bij Scheldecross

Van Aert zal in Antwerpen in ieder geval een stuk minder gespannen aan de start staan dan in het verleden. "Ik leg mezelf geen druk op voor een cross. Die jaren zijn wel voorbij. Ik haal nu veel meer plezier uit de cross dan vroeger toen de druk om te winnen nog heel groot was."

Naast Van Aert en Van der Poel doet ook regerend wereldkampioen Tom Pidcock zondag mee bij de Scheldecross. De Brit won zaterdag de cross in Kortrijk. Een dag later luisterde Van der Poel zijn rentree in het veldrijden op met de winst in Hulst.

Van Aert en Van der Poel staan dit veldritseizoen negen keer tegenover elkaar. Na de wedstrijd in Antwerpen duurt het zo'n drie weken voor de volgende clash, op 23 december in het Belgische Mol.

Eerder

Aanbevolen artikelen