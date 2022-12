Voormalig olympisch en wereldkampioen wielrennen Baldini (89) overleden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Italiaanse wielerlegende Ercole Baldini is donderdag op 89-jarige leeftijd overleden in zijn geboortestad Forlì. Met het overlijden van de voormalig olympisch en wereldkampioen verdwijnt volgens de Italiaanse wielerbond de laatste vertegenwoordiger van de gouden eeuw van het wielrennen.

Baldini is de enige renner in de geschiedenis die een olympische titel, een grote ronde en de wereldtitel op de weg op zijn erelijst heeft staan. Hij won in 1956 de wegrit bij de Olympische Spelen van Melbourne.