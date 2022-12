Tour de France eindigt in 2024 voor het eerst niet in Parijs, maar in Nice

De Tour de France van 2024 eindigt in Nice. Het is voor het eerst in de historie van de Ronde van Frankrijk dat de rittenkoers niet in (de buurt van) Parijs finisht.

In de Franse hoofdstad worden in de zomer van 2024 al de Olympische Spelen georganiseerd. Dit evenement begint op vrijdag 26 juli, vijf dagen na de laatste Tour-rit.

"Het is volstrekt onmogelijk om de Tour in Parijs te laten eindigen in 2024. De politie heeft haar handen vol aan de Olympische Spelen", legt Tour-baas Christian Prudhomme uit in gesprek met L'Équipe.

Vanaf de eerste Tour in 1903 lag de finish in Parijs, destijds na een 471 kilometer lange rit die in Nantes begon. Sinds 1975 is de finish op de Champs-Élysées, waar de Ronde van Frankrijk doorgaans eindigt in een massasprint. In 2024 zal de Tour sowieso niet zo eindigen: in en rond Nice zal een individuele tijdrit worden afgewerkt.

Tour van 2024 eindigt in Nice

De laatste keer dat de Tour eindigde met een individuele tijdrit was in 1989, toen Greg LeMond voor een enorme stunt zorgde door Laurent Fignon uit de gele trui te rijden. De Amerikaan was de tijdrit begonnen met een achterstand van 50 seconden op de Fransman, maar won die Tour met een voorsprong van acht seconden.

Een andere bekende tijdrit op de laatste Tour-dag vond in 1968 plaats. Jan Janssen reed toen op de laatste dag de Belg Herman Vanspringel uit de gele trui. Het betekende de eerste Nederlandse eindzege in de bekendste rittenkoers ter wereld.

"We weten dat tijdritten beslissend kunnen zijn in het slot van de Tour. We hoeven daarvoor slechts terug tot 2020 (Tadej Pogacar stootte toen Primoz Roglic van de troon, red.), maar dat was natuurlijk op de een na laatste dag", zegt Prudhomme.

Volgend jaar begint de Tour in Bilbao

In 2023 ligt de aankomst van de Tour nog wel in Parijs. De 'Grande Boucle' begint op zaterdag 1 juli met een etappe in Bilbao en eindigt op zondag 23 juli met aankomst op de Champs-Élysées.

Dit jaar werd de Tour gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.

