Van Vleuten en Evenepoel winnen prestigieuze wielerprijs Vélo d'Or

Annemiek van Vleuten en Remco Evenepoel hebben donderdag de Vélo d'Or gewonnen, de prijs voor de beste wielrenner van het jaar. Van Vleuten kreeg meer dan twee keer zoveel stemmen als de Belgische Lotte Kopecky, die als tweede eindigde.

Van Vleuten was de grote favoriet bij de vrouwen. De veertigjarige renster van Movistar won dit seizoen met de Giro d'Italia, de Tour de France en de Vuelta a España alle drie de grote rondes. Bovendien pakte ze in september in het Australische Wollongong ondanks een elleboogbreuk de wereldtitel. Naast Van Vleuten waren ook onder anderen Demi Vollering, Marianne Vos en Lorena Wiebes genomineerd.