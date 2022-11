Wielericoon Rebellin (51) overleden bij aanrijding met vrachtwagen tijdens training

Davide Rebellin is woensdag op 51-jarige leeftijd overleden. De Italiaanse wielericoon kwam om het leven door een aanrijding met een vrachtwagen tijdens een training, melden verschillende media in Italië.

De aanrijding vond rond het middaguur plaats in Montebello Vicentino, in het noorden van Italië. Het is niet duidelijk hoe het drama heeft kunnen gebeuren. Rebellin zou op slag overleden zijn. De vrachtwagenchauffeur zou daarna zijn doorgereden. De politie is naar hem op zoek.

Rebellin was pas net renner af na een loopbaan van dertig jaar. Zijn laatste koers was de Veneto Classic. Hij reed voor het bescheiden team Work Service Vitalcare Vega. Daardoor was hij vooral in kleinere koersen actief.

Rebellin wordt beschouwd als een van de beste Italiaanse klassiekerspecialisten ooit. Hij won onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race in 2004. Op zijn erelijst staan ook de Clásica San Sebastián (1997) en de Waalse Pijl (2004, 2007 en 2009).

Een grote smet op de loopbaan van Rebellin was een positieve dopingtest, die hij tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking aflegde. Daardoor moest de Italiaan zijn in de olympische wegrace veroverde zilveren medaille inleveren. Hij werd bovendien voor twee jaar geschorst.

Davide Rebellin wint in 2004 de Amstel Gold Race door Michael Boogerd te verslaan. Foto: Getty Images

Rebellin was een ster in de heuvelklassiekers

Rebellin begon in 1992 op twintigjarige leeftijd als profrenner in het legendarische Italiaanse team GB-MG Maglificio, waarvoor ook Mario Cipollini, Ivan Basso en Johan Museeuw zouden gaan rijden. Het duurde even voordat Rebellin succes had. Astma zat de renner, die vanwege de blonde lok op zijn voorhoofd 'Kuifje' werd genoemd, zijn hele carrière in de weg.

In 1996 vierde Rebellin voor het eerst succes in een grote koers. Hij won een rit in de Giro d'Italia en veroverde tegelijkertijd de roze trui in de Italiaanse ronde. Rebellin kon de leiding in het algemeen klassement niet vasthouden, maar zijn grote doorbraak was een feit. De heuvelklassiekers werden het specialisme van de kleine Italiaan.

Rebellin schreef in de daaropvolgende jaren vooral kleinere koersen op zijn naam, met de Clásica San Sebastián als uitzondering. Zijn grootste overwinningen boekte hij na de eeuwwisseling, waarbij vooral het jaar 2004 in het oog springt.

Rebellin zegevierde eerst in de Amstel Gold Race door Michael Boogerd te verslaan, om vervolgens ook de Belgische heuvelklassiekers de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Alleen Philippe Gilbert wist daarna nog zo'n 'hattrick' te noteren.

Na zijn dopingschorsing in 2009, die een schok in het Italiaanse wielrennen veroorzaakte, kwam Rebellin nooit meer op zijn oude niveau. Hij was sindsdien voor enkele continentale ploegen actief. Het deerde de Italiaan niet zo. Hij had nog plezier in het wielrennen en fietste tot zijn 51e. In dertig jaar reed hij 61 zeges bij elkaar.

Davide Rebellin is niet meer. Foto: Getty Images

