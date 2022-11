Wereldkampioen Evenepoel rijdt volgend jaar Giro en lijkt Tour over te slaan

Remco Evenepoel heeft woensdag bekendgemaakt dat hij volgend jaar de Giro d'Italia rijdt. Deelname aan de Tour de France lijkt daarmee uitgesloten voor de 22-jarige wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl.

Evenepoel, die dit jaar de Ronde van Spanje won, hoopt in 2023 ook in Italië een gooi te doen naar de eindzege. "Ik kijk er erg naar uit", laat de Belg weten in een video op sociale media. "Het zal een speciale editie worden in mijn regenboogtrui. Ik ben momenteel in Italië voor enkele verkenningen. We hopen wederom goed te presteren."

Uit het vorige maand bekendgemaakte rittenschema van de Tour de France bleek dat de komende editie geen ronde voor tijdrijders is, met maar één race tegen de klok. Het Giro-parcours, met veel bergetappes en ruim 70 tijdritkilometers, is meer geschikt voor de Belg.

De Giro is de eerste grote ronde waaraan Evenepoel meedeed in zijn carrière. Tijdens zijn vorige deelname, in 2021, moest de Belg na een valpartij opgeven.

Evenepoel heeft een droomseizoen achter de rug. Hij won in het voorjaar Luik-Bastenaken-Luik en zegevierde na een fraaie solo ook in de Clásica San Sebastián. Vervolgens won hij de Vuelta en werd hij twee weken later wereldkampioen in Australië.

