Van der Poel geniet van succesvolle rentree: 'Maar technisch was het heel slecht'

Mathieu van der Poel heeft zondag genoten van zijn rentree in het veldrijden. De viervoudig wereldkampioen was in Hulst direct de beste in zijn eerste cross in bijna een jaar tijd.

"Het doet heel veel deugd om weer te winnen. Het is heel leuk om weer terug te zijn", zei Van der Poel naderhand tegen de NOS. De 27-jarige Nederlander merkte wel dat er nog ruimte voor verbetering is.

"Technisch was het heel slecht. Ik heb veel te veel fouten gemaakt, maar dat was te verwachten. Ik heb heel weinig op de veldritfiets gezeten en het was gelijk een vrij moeilijk parcours", vertelde hij.

"Ik kan wel weer heel tevreden zijn over de conditie. Ik heb het liever zo dan andersom. Ik zat na een halve ronde al bij de eersten, dat was ook wel lekker. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad."

Van der Poel kwam eind december voor het laatst in actie. Wegens een rugblessure moest hij een groot deel van het veldritseizoen aan zich voorbij laten gaan. Hij miste onder meer het WK.

De volgende veldrit van Van der Poel is zaterdag in het Belgische Boom. Hij werkt toe naar het WK, dat op 5 februari in Hoogerheide wordt gehouden.

Veldritschema Mathieu van der Poel 27 november: Hulst (wereldbeker)

3 december: Boom (Superprestige)

4 december: Antwerpen (wereldbeker)

5-14 december: trainingskamp Spanje

17 december: Val di Sole (wereldbeker)

23 december: Mol (Exact Cross)

26 december: Gavere (wereldbeker)

27 december: Heusden-Zolder (Superprestige)

28 december: Diegem (Superprestige)

30 december: Loenhout (Exact Cross)

3 januari: Herentals (X2O Trophy)

5 januari: Koksijde (X2O Trophy)

8 januari: Zonhoven (wereldbeker)

9-19 januari: trainingskamp Spanje

22 januari: Benidorm (wereldbeker)

28-29 januari: nog niet ingevuld

5 februari: Hoogerheide (WK)

Mathieu van der Poel op het podium in Hulst, geflankeerd door de Belgen Laurens Sweeck (links) en Eli Iserbyt. Foto: Getty Images

