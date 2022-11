Van der Poel komt valpartij te boven en viert rentree met zege in Hulst

Mathieu van der Poel heeft zondag in Hulst zijn rentree als veldrijder gevierd met een overwinning. De Nederlander kwam een valpartij in de openingsfase van de Vestingcross te boven en zegevierde in de modderpoel in Zeeland. Bij de vrouwen was Puck Pieterse de beste.

Van der Poel ging als nummer 25 van start in Hulst, maar binnen zes minuten reed de viervoudig wereldkampioen aan kop van de wedstrijd. Dat was niet van lange duur. De Nederlander reed een greppel in, waardoor hij op een achterstand van twintig seconden op koploper Tom Pidcock kwam te liggen.

Na drie rondes op de spekgladde vestingmuren in Hulst had Van der de Poel de achterstand alweer goedgemaakt. Niet veel later was hij de leider in de wedstrijd omdat Pidcock uitgleed. De Nederlander pakte vervolgens een voorsprong van tien seconden op de Britse uitdager.

Het werd nog even spannend toen Van der Poel uitgleed en Pidcock de Brabander naderde. In de slotronde viel de beslissing toen Pidcock vanwege mechanische problemen moest opgeven. Daardoor eindigde de Belg Laurens Sweeck als tweede en Eli Iserbyt als derde. Lars van der Haar werd vierde.

Zo is Van der Poel de beste in zijn eerste cross in bijna een jaar tijd. De Brabander kwam eind december vorig jaar voor het laatst in actie. Door rugklachten moest hij een groot deel van het veldrijseizoen, waaronder het WK, overslaan.

De cross in Hulst werd eerder verreden dan aanvankelijk gepland. De organisatie besloot de cross op zondag te vervroegen vanwege de WK-wedstrijd tussen België en Marokko, die om 14.00 uur (Nederlandse tijd) wordt afgewerkt. In België wordt veldrijden steevast uitgezonden op televisie.

Puck Pieterse verpulverde de concurrentie bij de vrouwen. Foto: Getty Images

Pieterse wint met overmacht bij vrouwen

Eerder op de dag won Pieterse bij de vrouwen. De Amersfoortse bleef als een van de weinige rensters overeind en kwam met een straatlengte voorsprong als eerste over de meet.

Al in de eerste minuten van de cross ging de ene na de andere renster onderuit en bleven alleen de Nederlanders Pieterse, Fem van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado vooraan over.

Nadat Alvarado was gelost, maakte Van Empel een foutje en bleef Pieterse alleen over. Net op het moment dat Van Empel bij de leidster in de wedstrijd leek te komen, ging ook zij onderuit. Met kettingproblemen moest ze vervolgens ook nog een stuk naar de materiaalzone lopen.

Pieterse bouwde een voorsprong van een minuut op en gaf die niet meer uit handen. Daardoor boekte de twintigjarige Amersfoortse haar tweede overwinning op rij. Vorige week won ze ook al in het Belgische Overijse. Van Empel, de leidster in het wereldbekerklassement, werd op 42 seconden tweede en Shirin van Anrooij op 1 minuut en 47 seconden derde.

