Vos rekent in Kortrijk af met Alvarado, Van der Haar tweede achter Pidcock

Marianne Vos heeft zaterdag bij de Urban Cross in Kortrijk haar eerste zege van het veldritseizoen geboekt. De regerend wereldkampioene schreef de tweede wedstrijd van de X2O-trofee op haar naam na een fraai gevecht met Ceylin del Carmen Alvarado. Bij de mannen werd Lars van der Haar tweede, achter Tom Pidcock.

De 35-jarige Vos en de elf jaar jongere Alvarado vochten een zenuwslopend duel uit. Het tweetal ging samen met Denise Betsema de slotronde in en op een aanval van Alvarado kon alleen Vos reageren. De Brabantse bleef in het wiel van haar concurrente en bleek de snelste in de sprint.

Achter Vos en Alvarado completeerde Betsema het podium. De Texelse, van de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal, nam de leiding in het klassement over van Fem van Empel. Zij ontbrak in Kortrijk, omdat ze zich focust op de wereldbekercross van zondag in Hulst.