Van der Poel begint vol ambitie aan veldritseizoen: 'Denk dat ik kan winnen'

Mathieu van der Poel begint zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Hulst aan zijn veldritseizoen. De viervoudig wereldkampioen verwacht in Zeeland meteen te kunnen meedoen om de overwinning.

"Ik heb heel veel zin om te crossen", begon Van der Poel donderdag op een persconferentie in Antwerpen. "Het voelt alsof het twee jaar geleden is, omdat ik vorige winter slechts anderhalve cross heb gereden door mijn rugproblemen."

De 27-jarige Van der Poel treft in Hulst onder anderen Tom Pidcock, die afgelopen zondag bij de wereldbekercross in het Belgische Overijse tweede werd. Wout van Aert staat niet aan de start in Zeeland. Op 4 december treffen Van der Poel en Van Aert elkaar in Antwerpen voor het eerst dit veldritseizoen.