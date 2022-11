Puck Pieterse beleeft primeur met afgetekende zege in wereldbeker veldrijden

Puck Pieterse heeft zondag met groot machtsvertoon de zesde wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. De pas twintigjarige renster van Alpecin-Deceuninck was op het zware en technische parcours in het Belgische Overijse een klasse apart.

Pieterse bereikte de finish met ruim een minuut voorsprong op haar landgenote Fem van Empel, de leider in de wereldbeker.

Ook de derde plaats was voor een Nederlandse: Shirin van Anrooij. Vorige week was zij nog de beste in de cross op de Beekse Bergen. Lucinda Brand, vrijwel hersteld van een breuk in haar hand, werd vierde. Voor Pieters is het haar eerste zege in een wereldbekercross. Ze werd afgelopen seizoen wereldkampioene bij de beloften.

Pieterse had een goede start, net als Van Empel die de eerste vier wereldbekerwedstrijden van dit seizoen had gewonnen. Maar nog voor het einde van de eerste ronde was de Amersfoortse er al alleen vandoor, profiterend van haar superieure techniek.

Het podium bij de vrouwen in Overijse. Foto: AFP

Pieters reed gecontroleerd na uitstekende start

Op plaatsen waar alle anderen van de fiets moesten, bleef de wereldkampioen bij de beloften stug doorploegen. Het leverde haar bij het ingaan van de tweede ronde al een voorsprong op van 19 seconden. Na twee rondes moest Van Empel al 45 seconden toegeven.

"Het was zwaar. Ik wilde meteen vooraan zitten", zei Pieterse na afloop. "De afdalingen gingen steeds goed. Ik heb de eerste rondes flink tempo gemaakt om afstand te nemen. Toen dat eenmaal was gelukt, heb ik heel gecontroleerd gereden."

Dat ze zo snel zou wegrijden van haar concurrenten had ook Pieterse niet voorzien. "Ik ben natuurlijk heel tevreden over hoe de wedstrijd verlopen is."

Michael Vanthourenhout triomfeerde bij de mannen in Overijse. Foto: AFP

Vanthourenhout troeft Pidcock af bij de mannen

Bij de mannen was Michael Vanthourenhout de sterkste in Overijse. De Belg bleef wereldkampioen Tom Pidcock enkele seconden voor. Lars van der Haar eindigde op ruim een halve minuut als derde en was daarmee de beste Nederlander.

Pidcock reed pas zijn tweede veldrit sinds hij eind januari in het Amerikaanse Fayetteville de wereldtitel veroverde. Zaterdag eindigde hij in de Superprestige-cross in Merksplas nog als zevende, op ruime afstand van de Belgische winnaar Laurens Sweeck.

Joris Nieuwenhuis was op de vijfde plaats de tweede Nederlander in Overijse. De Belg Eli Iserbyt (zevende) behield nog net de leiding in het wereldbekerklassement. Sweeck staat daarin tweede.

Eerder

Aanbevolen artikelen