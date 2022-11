Dominante Pieterse beleeft primeur met zege in wereldbeker veldrijden

Puck Pieterse heeft zondag met groot machtsvertoon de zesde wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. De pas twintigjarige renster van Alpecin-Deceuninck was op het zware en technische parcours in het Belgische Overijse een klasse apart.

Pieterse bereikte de finish met ruim een minuut voorsprong op haar landgenote Fem van Empel, de leider in de wereldbeker.

Ook de derde plaats was voor een Nederlandse: Shirin van Anrooij, die vorige week nog de beste was in de cross op de Beekse Bergen. Lucinda Brand, vrijwel hersteld van een breuk in haar hand, werd vierde.

Voor Pieters is het haar eerste zege in een wereldbekercross. Ze werd afgelopen seizoen wereldkampioene bij de beloften.

