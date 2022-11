Zwangere Van den Broek-Blaak mist deel van komend wielerseizoen

Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak heeft woensdag bekendgemaakt dat ze in verwachting is. De oud-wereldkampioene is in mei 2023 uitgerekend en zal tot die tijd logischerwijs niet in actie komen.

Het nieuws over Van den Broek-Blaak komt niet helemaal als een verrassing. De 33-jarige renster van SD Worx besloot in 2020 te stoppen met wielrennen vanwege haar kinderwens.

In februari van dit jaar kwam Van den Broek-Blaak terug van haar besluit en liet ze weten door te gaan tot eind 2024. SD Worx gaf haar de ruimte om haar kinderwens te vervullen.

"Het is mooi dat dit team me de kans geeft om moeder en topsporter te zijn", zei Van den Broek-Blaak toen. "Je hoeft niet te kiezen als je het allebei kunt zijn."

Van den Broek-Blaak won naast haar wereldtitel onder meer de Amstel Gold Race (2018), de Ronde van Vlaanderen (2020) en Strade Bianche (2021). Afgelopen zomer reed ze de Tour de France Femmes.

Van den Broek-Blaak is niet de eerste renster die met zwangerschapsverlof gaat. De Britse Lizzie Deignan ging haar voor en keerde terug op het hoogste niveau, met als kers op de taart haar winst in de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen