Tietema vervolgt missie om wielerwereld 'op zijn kop te zetten' met eigen ploeg

Bas Tietema heeft woensdag een eigen wielerploeg opgezet. De 27-jarige wielrenner, die in de afgelopen jaren vooral naam maakte als YouTuber, komt per 1 januari 2023 met TDT-Unibet Cycling Team. Voormalig baancoach Hugo Haak wordt sportief directeur van de continentale ploeg.

Tietema en zijn collega's zien het opzetten van de ploeg als "de volgende stap in onze missie om de wielerwereld op zijn kop te zetten", melden ze in een persbericht.

"Van oorsprong zijn we een YouTube-kanaal, waarmee we onze liefde voor het fietsen op zoveel mogelijk manieren proberen uit te dragen naar een zo groot mogelijk publiek. Dit doen we niet alleen om de kijkers te vermaken, maar ook om ze te inspireren om zelf (weer) op de fiets te stappen", zegt Tietema.

"Vanaf het begin hebben we ons altijd als doel gesteld om de ongeschreven regels van het wielrennen te bevragen, zonder natuurlijk het respect voor de sport te verliezen. En hoe kan je dat beter doen door een actief onderdeel van die wereld te worden?"

Bas Tietema maakte dit jaar een opvallende rentree in het wielerpeloton. Foto: Bingoal

Tietema maakte dit jaar rentree als wielrenner

Tietema gold ooit als groot wielertalent, maar moest in 2018 stoppen na een zware valpartij en een allergische reactie. In de afgelopen jaren vestigde hij in de schaduw van het peloton de aandacht op zich als vrolijke YouTuber. Dit jaar maakte hij een opvallende rentree bij de ploeg Bingoal Pauwels Sauzen WB, waarvoor hij onder meer Parijs-Roubaix reed.

Met het opzetten van zijn ploeg krijgt hij hulp van de ervaren Haak, die in november vorig jaar na drie zeer succesvolle seizoenen stopte als coach van de Nederlandse baansprinters.

"Door het af en toe net iets anders aan te pakken dan wat gebruikelijk was - bijvoorbeeld door intensievere begeleiding van de atleten - hebben we toen prestaties neergezet waar we trots op kunnen zijn", zegt de 31-jarige Haak. "Die ervaring wil ik meenemen naar de weg."

Het is nog niet bekend welke renners naast Tietema volgend jaar voor TDT-Unibet Cycling Team rijden. De ploeg heeft als ultiem doel om de Tour de France te rijden.

