Van der Haar grijpt na val naast zege op EK veldrijden, titel Vanthourenhout

Lars van der Haar heeft zondag bij de EK veldrijden naast de titel gegrepen. De 31-jarige Nederlander ging in kansrijke positie onderuit en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De titel ging naar de Belg Michael Vanthourenhout.

Op het modderige parcours in Namen schoot Van der Haar uit de startblokken. De Nederlander reed lang aan de leiding, maar halverwege de koers ging het mis. Eerst reed hij lek, waarna hij niet veel later onderuit schoof.

Vanthourenhout ging erop en erover en pakte al snel meer dan tien seconden. Van der Haar hield lang de schade beperkt, maar meer dan een tweede plaats zat er niet in. De Nederlander gaf in de laatste ronde nog veel terrein prijs en strandde uiteindelijk op veertig seconden.

Van der Haar moest zich na brons in 2020 en vorig jaar het goud nu dus tevredenstellen met de tweede plek. De Nederlander won in 2015 goud bij de eerste editie van de EK veldrijden. Na zilver in 2020 en brons in 2021 pakte Vanthourenhout in eigen land voor het eerst goud op de EK.