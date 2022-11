Revelatie Van Empel wint ook Europese titel veldrijden met groot machtsvertoon

Fem van Empel heeft zaterdag met groot machtsvertoon de Europese titel in het veldrijden veroverd. In het Belgische Namen kwam de Nederlandse solo over de streep, ver voor haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado en de Hongaarse Kata Blanka Vas.

Van Empel, die ook nog mee had mogen doen bij de beloften, reed vanaf de vierde ronde aan kop. Ze breidde haar voorsprong steeds verder uit en kwam uiteindelijk met een marge van 22 seconden op Alvarado over de finish. Blanka Vas gaf 36 tellen toe op de winnares.

Voor de twintigjarige Van Empel is het haar eerste Europese titel. Ze is de absolute revelatie van dit seizoen. Van de acht crossen waarbij ze voor het EK aan de start stond, won ze er zeven.

Titelverdediger Lucinda Brand, de enige vrouw die Van Empel dit seizoen klopte, ontbrak op het EK. De renster van Baloise-Trek Lions bleek niet op tijd hersteld van een breuk in haar middenhandsbeentje, die ze twee weken geleden opliep.

Het is de vijfde keer op rij dat de Europese titel naar een Nederlandse gaat. Bij de vorige vier edities ging de titel achtereenvolgens naar Annemarie Worst (2018), Yara Kastelijn (2019), Alvarado (2020) en dus Brand (2021).

Fem van Empel op het hoogste treetje van het podium. Foto: Getty Images

Van Empel heeft na materiaalpech inhaalrace nodig

De Nederlandse vrouwen heersten vanaf de start in Namen, waar een moeilijkere versie van de jaarlijkse Citadelcross verreden werd. Van Empel en Vos kozen direct de aanval, maar laatstgenoemde kreeg het al snel lastig. Het leek de regerend wereldkampioen te ontbreken aan ritme.

Ook Van Empel kreeg het niet cadeau. In de tweede ronde kreeg ze een lekke band, maar daar raakte ze niet van in de war. Ze ging te voet terug naar de pitsstraat. Dat leverde haar een halve minuut achterstand op.

Van Empel begon aan een inhaalrace en na drie rondes zat ze alweer in het wiel van de concurrentie. Ze viel direct aan en in eerste instantie kon alleen Alvarado aanhaken. Uiteindelijk moest ook de wereldkampioene van 2020 haar meerdere erkennen in de dit seizoen ongenaakbare Van Empel.

De mannen verschijnen zondag aan de start in Namen. De Nederlander Lars van der Haar en de Belg Eli Iserbyt gelden als de favorieten voor de titel. De Nederlanders Mees Hendrikx, Ryan Kamp en Joris Nieuwenhuis staan ook op de startlijst.

Eerder

Aanbevolen artikelen