Vuelta-revelatie Vine verlaat ploeg Van der Poel voor die van Pogacar

Jay Vine verlaat het Alpecin-Deceuninck van Mathieu van der Poel voor UAE Team Emirates. De Australische revelatie tekent voor twee jaar bij de ploeg van Tadej Pogacar.

De 26-jarige Vine beleefde dit jaar zijn grote doorbraak. De klimmer schreef in de Vuelta a España de zesde en de achtste etappe op zijn naam. Dat waren de eerste overwinningen in zijn profcarrière.

Eerder in het seizoen had Vine al zijn potentie getoond als ronderenner. Hij eindigde als tweede in de Ronde van Turkije en in de Ronde van Noorwegen hoefde hij alleen Remco Evenepoel voor zich te dulden in het eindklassement.

"Ik kijk er heel erg naar uit om me bij UAE Team Emirates te voegen", zegt Vine. "Het is een ploeg met veel renners die weten hoe het is om voor het klassement te rijden. Dit was voor mij een logische stap in mijn carrière. Ik ben erg gemotiveerd en vastberaden om de klassementsmannen te helpen om hun ambities waar te maken."

UAE Team Emirates strikte eerder onder anderen Tim Wellens en Adam Yates voor volgend seizoen. Veel is gericht op succes voor kopman en tweevoudig Tour de France-winnaar Pogacar. De Sloveen ligt de komende jaren nog vast bij de WorldTour-formatie.

"We zijn heel blij dat we Jay kunnen verwelkomen", zegt teambaas Mauro Gianetti. "Hij is relatief laat doorgebroken in het wielrennen, maar hij maakt snel progressie. Jay heeft zich al bewezen als een klimmer van topklasse en wij denken dat er nog meer in zit."

