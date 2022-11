Brand kan titel op EK veldrijden toch niet verdedigen door breuk in hand

Lucinda Brand kan haar titel op de EK veldrijden komende zaterdag toch niet verdedigen. De renster van Baloise-Trek Lions is niet op tijd hersteld van de breuk in haar middenhandsbeentje.

De 33-jarige Brand liep de blessure eind oktober op bij de verkenning van het parcours van de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tábor. Het leek al uitgesloten dat de Zuid-Hollandse zou kunnen meedoen aan de EK, maar ze werd maandag wel geselecteerd. Dat bleek ijdele hoop.

"Helaas kan ik mijn titel niet verdedigen", zegt Brand in een verklaring. "Het herstel van mijn rechterhand gaat heel goed. In een wegrace zou ik zeker kunnen starten, maar bij een veldrit zijn technische kwaliteiten en controle veel belangrijker. 80 procent is niet voldoende om voor de titel te kunnen gaan."

Brand veroverde vorig jaar in het Drentse Wijster haar eerste Europese titel, na twee keer zilver en één keer brons. De veldrijdster werd in 2021 ook wereldkampioen.

Dit seizoen won Brand alleen een cross in het Belgische Meulebeke. Het is niet duidelijk wanneer ze haar rentree kan maken. "Volgende week focus ik me verder op mijn herstel. Dan zet ik de laatste stap richting mijn herstel", aldus Brand.

De EK veldrijden wordt komend weekend in het Belgische Namen gehouden. De titelstrijd bij de vrouwen staat zaterdag om 15.00 uur op het programma. De mannen komen zondag in actie. Corné van Kessel is net als Brand niet fit genoeg om mee te doen.

Eerder

Aanbevolen artikelen