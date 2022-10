Colbrelli stopt noodgedwongen met wielrennen vanwege inwendige defibrillator

Sonny Colbrelli heeft noodgedwongen een punt achter zijn wielerloopbaan gezet. De 32-jarige Italiaan heeft een inwendige defibrillator sinds hij in het voorjaar werd getroffen door hartritmestoornissen, maar daar mag hij in Italië niet mee rijden.

Colbrelli zakte eind maart in elkaar nadat hij als tweede was gefinisht in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië. Met behulp van hartmassage en een defibrillator werd de Italiaan succesvol gereanimeerd. Daarna is hij niet meer in actie gekomen.

In Italië is het verboden om met een inwendige defibrillator topsport te beoefenen. Daar kreeg Christian Eriksen ook mee te maken. De Deen stond onder contract bij Internazionale toen hij een zogenoemde ICD kreeg aangebracht naar aanleiding van zijn hartstilstand tijdens het EK in de zomer van 2021. Hij vertrok daarop naar Engeland. Colbrelli daarentegen komt niet van zijn Italiaanse licentie af.

"Ik heb altijd hoop gehouden dat ik zou kunnen terugkeren als prof", zegt Colbrelli op de site van zijn ploeg Bahrain Victorious. "Experts, die ook betrokken zijn geweest bij Eriksen, hebben mijn situatie geëvalueerd. Ik geef toe dat ik heb overwogen de defibrillator te laten verwijderen, maar wielrennen is geen voetbal."

"Je speelt niet op een veld, waar in geval van nood snel medische hulp is. Voetballers begeven zich in een beperkt gebied, terwijl je als wielrenner vaak urenlang alleen bent op weinig bereisde wegen. Bovendien heb ik de defibrillator niet voor niets. Het is een redder in nood als het nodig is."

Sonny Colbrelli schreef in 2021 Parijs-Roubaix op zijn naam. Foto: Getty Images

Colbrelli kijkt met trots terug op Parijs-Roubaix

Colbrelli boekte in zijn carrière 34 overwinningen. De grootse zege uit zijn loopbaan boekte de sprinter vorig jaar, toen hij Parijs-Roubaix op zijn naam schreef. Colbrelli troefde in de Franse voorjaarsklassieker onder anderen Mathieu van der Poel af.

"Een jaar geleden vierde ik de belangrijkste overwinning in mijn carrière, Parijs-Roubaix. Ik had nooit gedacht dat ik nu voor een van de uitdagendste momenten in mijn leven zou staan. Maar ik ben heel dankbaar voor het leven dat ik bijna kwijt was", zegt Colbrelli.

"Mijn legendarische overwinning in de 'Hel van het Noorden' zal altijd in de geschiedenisboeken blijven staan. Een zege die ik mijn kinderen kan navertellen. Mijn nieuwe leven staat in het teken van mijn familie en de dierbare mensen om me heen. Door hen kan ik accepteren dat ik de hoop moet opgeven dat ik ooit de Ronde van Vlaanderen zal winnen, mijn grootste droom."

Colbrelli stond tussen 2012 en 2021 elk jaar aan de start van een grote ronde. Hij deed vijf keer mee aan de Giro d'Italia en vijf keer aan de Tour de France, maar won nooit een etappe.

Eerder

Aanbevolen artikelen