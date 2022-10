Acht Nederlanders genomineerd voor prestigieuze wielerprijs Vélo d'Or

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Met baanwielrenner Harrie Lavreysen, Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Fabio Jakobsen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Marianne Vos en Lorena Wiebes zijn er dit jaar acht Nederlanders genomineerd voor de prestigieuze Velo d’Or, de prijs voor de beste wielrenner van het jaar.

Het is dit jaar voor het eerst dat er een Vélo D'Or Femmes wordt uitgereikt. Vorig jaar was Van Vleuten nog de enige vrouw die was genomineerd voor de Vélo d'Or. Met de komst van de Tour de France Femmes heeft de organisatie besloten dat er ook een aparte Velo d'Or voor vouwen moest komen.