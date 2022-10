Tour de France-baas Prudhomme erkent: 'Het is een ronde voor klimmers'

Tour de France-directeur Christian Prudhomme stelt dat de Ronde van Frankrijk van volgend jaar zeer geschikt is voor de klimgeiten in het peloton. Tweevoudig eindwinnaar Tadej Pogacar juicht het zware parcours toe.

"Ik zie het helemaal zitten. Het wordt van begin tot eind een zwaar gevecht. Er moet erg veel worden geklommen en daar hou ik van", liet Pogacar donderdag na de presentatie in Parijs weten. "Dat begint al in het openingsweekend in het Baskenland."

Tegenover de acht bergritten staat slechts één tijdrit van 22 kilometer. Die gaat ook nog eens voor een groot deel over steile wegen en is dus niet bepaald geschikt voor de pure specialisten in de strijd tegen de klok.

"Ja, het is een Tour voor klimmers", vertelt Prudhomme aan persbureau AFP. "We hebben al eens minder tijdritkilometers gehad (13,8 in 2015, red.), maar het zijn er erg weinig."

"Wel is het zo dat we in een tijdperk leven waarin er niet zoveel verschil meer zit tussen de tijdrijders die de schade beperken in de bergen en de rasklimmers die juist niet zo goed zijn in het tijdrijden. Tegenwoordig zitten we in de periode van aanvallers en renners die op alle terreinen uit de voeten kunnen."

Nog niet duidelijk of Evenepoel deelneemt aan Tour

Pogacar is gezien zijn palmares zeker een representant van de nieuwe lichting die Prudhomme aanhaalt en dat geldt ook voor Remco Evenepoel, die afgelopen maand zowel de Vuelta a España als de wegwedstrijd op de WK wielrennen won en als een tijdritspecialist geldt.

Het is nog niet duidelijk of de 22-jarige Evenepoel volgend jaar de Giro d'Italia of de Tour de France zal rijden. In de Giro 2023 zitten meer dan 70 tijdritkilometers.

"Er wordt door de media te veel nadruk gelegd op de tijdritten", vindt Patrick Lefevere, de manager van Evenepoels ploeg Quick-Step Alpha Vinyl. "Er zijn nog heel wat andere ritten. Remco heeft dit jaar in de Vuelta bewezen dat hij de anderen bergop kan lossen en een bergetappe kan winnen. Het hoeft niet altijd in tijdritten te gebeuren."

Tour-baas Prudhomme ziet Evenepoel graag aan de start staan, op 1 juli in Bilbao. "We kijken uit naar zijn komst, welk jaar hij ook kiest."

