Tour de France Femmes kent beklimming over Tourmalet en eindigt met tijdrit

De Tour de France Femmes kent volgend jaar onder meer een etappe die finisht op de Col du Tourmalet. Dat blijkt uit het rittenschema van de koers dat donderdag in Parijs is gepresenteerd.

De beklimming van de befaamde Tourmalet, een 2.115 meter hoge passage in de Pyreneeën, staat in de zevende van de in totaal acht etappes op het programma. De rittenkoers wordt een dag later afgesloten met een tijdrit over 22 kilometer.

De Tour de France Femmes begint volgend jaar op zondag 23 juli in Clermont-Ferrand en eindigt precies een week later in Pau. Afgelopen zomer stond er in de rittenkoers geen tijdrit op het programma.

Annemiek van Vleuten schreef drie maanden geleden de eerste editie van de Tour de France Femmes op haar naam. Haar landgenoot Demi Vollering eindigde als tweede.

Het was dit jaar voor het eerst sinds 2009 dat er weer een echte etappekoers voor de wielrensters door Frankrijk plaatsvond. De Tour de France Femmes werd direct na de Tour voor mannen gehouden, met de start in Parijs en de finish op La Super Planche des Belles Filles.

Parcours was dit jaar te zwaar volgens koersdirecteur

Het zwaartepunt lag dit jaar in de laatste twee etappes, beide in de Vogezen. Volgens koersdirecteur Marion Rousse was vooral de laatste beklimming eigenlijk te zwaar. Daarom zijn aanpassingen aan het parcours doorgevoerd.

"We hebben geluisterd naar wat de rensters ons hebben verteld", zei Rousse. De beklimming van de Tourmalet is volgens de directeur ook "een zware beklimming", maar heeft minder hoogtemeters dan de laatste rit van de afgelopen editie.

De rensters leggen in de komende Tour bijna 1.000 kilometer af in acht dagen. Volgens Rousse is het nog te vroeg om te denken aan een programma van drie weken, zoals bij de mannen het geval is. "Dat is nog niet mogelijk. Daarvoor is nog een lange weg te gaan. Maar we hopen dat de dingen zich in die richting zullen ontwikkelen."

