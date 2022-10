Tour de France 2023 is met acht bergritten en maar één tijdrit ideaal voor klimmers

Hoewel iconische bergen als de Mont Ventoux en de Alpe d'Huez ontbreken in het schema, is de Tour de France van volgend jaar geknipt voor klimmers. Dat bleek donderdag bij de presentatie van het parcours in Parijs. Er is slechts één tijdrit, die ook nog eens grotendeels bergop gaat.

De berggeiten kunnen volgend jaar hun hart ophalen in de Ronde van Frankrijk. Het peloton moest liefst dertig bergen van de tweede, eerste of buitencategorie bedwingen, zeven meer dan in de Tour van dit jaar.

Ondanks verschillende geruchten, staat er ook volgend jaar geen ploegentijdrit op het programma. Bijzonder is de rentree van de Puy de Dôme in het schema. Het is een van de vier etappes die bergop eindigt. Er zijn acht ritten die als vlak kunnen worden getypeerd: de sprinters worden dus niet helemaal vergeten.

De Puy de Dôme, een slapende vulkaan, kent een lange Tour-geschiedenis. Onder anderen Jacques Anquetil en Raymond Poulidor vochten een legendarisch duel uit op de bijna 1.500 meter hoge col. In 1988 werd de Puy de Dôme voor het laatst beklommen in de Tour.

Beslissing Tour valt in Vogezen

De andere aankomsten bergop zijn op Cauterets-Cambasque (in de Pyreneeën), de Grand Colombier in de Jura en de Saint-Gervais Mont-Blanc in de Alpen.

Het etappeschema telt maar één individuele tijdrit, de zestiende etappe. Dit is er eentje voor de klimgeiten, want op het 22 kilometer lange parcours ligt de steile Côte de Domancy, bekend van de door Bernard Hinault gewonnen wegwedstrijd op de WK 1980.

Sinds de introductie van de individuele tijdrit in 1934 lag het aantal tijdritkilometers alleen in 2015 lager (13,8 kilometer). Destijds betroffen het louter vlakke kilometers, op de eerste dag in Utrecht.

De dag na de enige tijdrit ligt de aankomst van een zware bergetappe in Courchevel, na een afdaling. Onderweg ligt de Col de Loze van 21,5 kilometer. Tijdens de Tour van 2020 bleek dit een van de scherprechters. De berg werd daarvoor nooit opgenomen in het schema, omdat de wegen niet begaanbaar waren. Ook rit 14 eindigt weliswaar niet bergop, maar is met de doorkomst op de Col de Joux Plane - waar Lance Armstrong in 2000 een grote inzinking beleefde - erg zwaar te noemen.

Als de Tour in de rit over de Col de Loze nog niet wordt beslist, gebeurt dat in de voorlaatste etappe. Dan ligt de aankomst op Le Markstein, een skistation in de Vogezen. Onderweg bedwingen de renners de lastige Grand Ballon.

Tour de France begint in Baskenland

Het was al bekend dat de Tour de France op zaterdag 1 juli van start gaat met een etappe die begint en eindigt in Bilbao. Tijdens het openingsweekend worden de benen van de favorieten meteen getest. Het parcours is namelijk heuvelachtig. De sprinters krijgen pas in etappe 3 voor het eerst de kans op succes.

Het peloton blijft drie dagen in het Baskenland. Zoals de traditie voorschrijft, eindigt de Franse rittenkoers op de Champs-Élysées in Parijs. De 110e editie van de Tour telt 3.404 kilometer.

Dit jaar werd de Tour de France gewonnen door Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma bleef tweevoudig winnaar Tadej Pogacar en enkelvoudig winnaar Geraint Thomas voor.

Jacques Anquetil (rechts) en Raymond Poulidor beklimmen de Puy de Dôme in 1964. Foto: Getty Images

