Wielrenster Amy Pieters blijft progressie boeken in herstel en kan stukjes lopen

Amy Pieters heeft in de afgelopen maanden opnieuw progressie geboekt in haar herstel. De wielrenster kan zelf enkele stappen zetten en is met ondersteuning in staat om soms kleine stukjes te lopen. Pieters liep in december bij een val hersenletsel op.

Door onze sportredactie

Pieters verblijft sinds augustus in het Daan Theeuwes Centrum, een specialistisch revalidatiecentrum in Woerden. Daar gaat het langzaamaan de goede kant op, al blijven er ook zorgen.

"Met een beetje hulp komt ze omhoog uit haar stoel en zet ze zelf haar stappen. Ondersteund kan ze korte stukjes lopen. Door wat ze laat zien, is er de overtuiging dat Amy weer zal kunnen lopen", meldt de familie van Pieters dinsdag in een update.

"Amy bepaalt het tempo. Zo zijn er dagen dat ze dit niet nog eens wil laten zien. Vervolgens komt er weer een dag dat ze wil staan, gaat lopen en dan ook gelijk een serieuze inspanning levert."

Pieters liep haar hersenletsel in december vorig jaar op tijdens een wegtraining in Spanje. Nadat ze daar een operatie aan haar schedel had ondergaan, begon ze in Nederland aan haar herstel te werken.

'Het niet kunnen uiten valt soms zwaar'

In de update staat verder dat Pieters steeds vaker geluidjes laat horen en soms zelfs een woord uitspreekt. Wel is het gebrek aan duidelijke communicatie soms lastig. "De laatste tijd ging het even wat moeizamer om Amy met fysieke inspanningen te motiveren. Praten lukt nog niet, wat het lastig maakt om duidelijk te maken waarom niet", meldt haar familie.

"Het niet kunnen uitleggen of uiten valt haar en ons soms ook wat zwaar. Gelukkig is ze wel te motiveren door het doen van een spelletje. We nemen maar even voor lief dat ze haar eigen momenten kiest."

Verder wordt verteld dat Pieters onlangs een insult (een epileptische aanval) kreeg. In tegenstelling tot de vorige keer lijkt dat niet tot een grote terugval te hebben geleid. Dat komt waarschijnlijk door goed en snel handelen.

Pieters pakte met Kirsten Wild bij de WK baanwielrennen in totaal drie keer goud op het onderdeel koppelkoers. In 2019 won ze bij de EK wielrennen zowel de wegwedstrijd als de gemengde ploegachtervolging.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen