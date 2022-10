Luis León Sánchez (38) keert na één seizoen alweer terug bij Astana

Luis León Sánchez keert terug bij Astana. De 38-jarige Spanjaard kwam afgelopen seizoen uit voor Team Bahrain Victorious, maar zijn verblijf bij dit team blijft beperkt tot één jaar.

Teammanager Alexander Vinokourov is blij met de rentree van Sánchez. "Hij is een echte teamplayer: iemand die zijn ploeggenoten helpt in koersen. Het was heel jammer dat hij vorig jaar vertrok, maar soms gebeuren zulke dingen. Ik ben blij dat de kans zich aandiende hem weer aan ons te binden."