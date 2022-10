'Klimmersploeg' Movistar neemt sprinter Gaviria over van UAE Team Emirates

Fernando Gaviria verlaat UAE Team Emirates en zet zijn loopbaan voort bij Movistar. De Spaanse ploeg maakte woensdag ook de komst van Rúben Guerreiro en Iván Romeo bekend.

Gaviria heeft een contract voor één jaar getekend bij Movistar. De transfer van de 28-jarige Colombiaan was al enige tijd een publiek geheim, maar is inmiddels dus bevestigd.

In zijn eerste seizoenen als profrenner behoorde Gaviria tot de absolute sprinttop. Hij won in 2017 vier ritten én de puntentrui in de Giro d'Italia. Het jaar erop sloeg hij tweemaal toe in de Tour de France, maar daarna werden zijn resultaten minder aansprekend.