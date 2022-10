Wielerjaar afgesloten met Nederlandse zege, ploegen Ewan en Froome degraderen

Alex Molenaar heeft dinsdag met de slotetappe van de Tour de Langkawi de laatste wielerkoers van het jaar op zijn naam geschreven. Nu het seizoen is afgerond, is de degradatie van Lotto Soudal en Israel-Premier Tech uit de WorldTour een feit.

Door onze sportredactie

Molenaar rekende in Maleisië in een sprint-à-deux af met voormalig toproeier Jason Osborne. Het was de derde profzege voor de 23-jarige Nederlander van Burgos-BH. Het eindklassement van de Tour de Langkawi werd een prooi voor de Colombiaan Iván Sosa.

Met het afsluiten van de Tour de Langkawi hebben de rekenmeesters een streep onder hun werk kunnen zetten. Lotto Soudal en Israel-Premier Tech behaalden over de afgelopen drie seizoenen de minste punten en degraderen daarmee uit de WorldTour.

Dat betekent dat deze twee ploegen niet meer automatisch mogen meedoen aan wedstrijden op het hoogste niveau. Tot de WorldTour behoren naast de drie grote rondes en bekende klassiekers ook koersen als Parijs-Nice, de Ronde van Baskenland en Eschborn-Frankfurt.

Er zijn ook twee ploegen gepromoveerd naar het hoogste niveau. Dat zijn Arkéa-Samsic en het Alpecin-Deceuninck van Mathieu van der Poel. Ze zijn de twee best scorende niet-WorldTour-formaties over de afgelopen drie jaar en verschijnen in 2023 aan de start van alle grote wedstrijden.

Teamranking over 2020, 2021 en 2022 1. Jumbo-Visma (Ned) - 37.862 punten

16. Team DSM (Ned) - 16.220 punten

17. Team BikeExchange - Jayco (Aus) - 16.093 punten

18. Team Arkéa Samsic (Fra) - 15.864 punten

19. Lotto Soudal (Bel) - 14.864 punten

20. Israel - Premier Tech (Isr) - 13.873 punten

21. TotalEnergies (Fra) - 10.677 punten

Achterdeur voor ploeg Ewan, grotere problemen voor Froome

Afgelopen seizoen was er voor het eerst sprake van een promotie- en degradatieregeling in het wielrennen. Het goot een bijzonder sausje over de sport. Ploegen in de gevarenzone pasten er hun programma's en selecties op aan. Er waren zelfs paniektransfers.

Voor Lotto Soudal is de degradatie minder ernstig dan voor Israel-Premier Tech. De Belgische ploeg van onder anderen Caleb Ewan en Thomas De Gendt presteerde in 2022 namelijk het best van alle formaties die volgend jaar niet tot de WorldTour behoren.

Daarmee krijgt Lotto Soudal een wildcard voor alle wedstrijden op WorldTour-niveau in 2023. De ploeg mag dus zelf kiezen of die meedoet aan bijvoorbeeld Parijs-Roubaix of de Tour de France. Ook het TotalEnergies van Peter Sagan krijgt zo'n wildcard voor één seizoen.

Israel-Premier Tech heeft grotere zorgen. De ploeg van viervoudig Tour-winnaar Chris Froome eindigde als derde op die lijst en krijgt slechts een wildcard voor alle eendagswedstrijden. Voor deelname aan bijvoorbeeld de Tour zullen Froome en co. moeten leuren bij de organisatie.

Teamranking over 2022 Lotto Soudal (Bel) - 6.929 punten

TotalEnergies (Fra) - 6.067 punten

Israel-Premier Tech (Isr) - 4.806 punten

Uno-X Pro Cycling Team (Noo) - 2800,3 punten

Aanbevolen artikelen