Wielerlegende Cipollini moet drie jaar de cel in voor mishandelen van ex-vrouw

Mario Cipollini is maandag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. De voormalig toprenner is door de rechter schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn ex-vrouw.

Door onze sportredactie

De 55-jarige Cipollini heeft volgens de rechter Sabrina Landucci mishandeld, bedreigd en gestalkt. Ook zou hij een pistool op zijn ex-vrouw hebben gericht. De gebeurtenissen vonden in december 2016 en in januari 2017 plaats. De twee waren al in 2005 na een huwelijk van twaalf jaar uit elkaar gegaan.

Landucci vertelde eerder tijdens een zitting dat Cipollini onder meer zou hebben gezegd dat hij haar "gaat vermoorden", haar "botten zal breken" en "haar hersenen met zijn handen uit haar hoofd zal rukken". Cipollini heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

De straf voor Cipollini valt hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat hem 2,5 jaar de cel in wilde. De wereldkampioen van 2002 is ook schuldig bevonden aan het bedreigen van de nieuwe partner van zijn ex-vrouw, Silvio Giusti. Giusti is een oud-profvoetballer.

Mario Cipollini werd in 2002 wereldkampioen op de weg. Foto: ANP

Cipollini een van de beste sprinters ooit

Cipollini wordt beschouwd als een van de beste sprinters ooit in de wielersport. 'Mooie Mario' boekte 191 overwinningen in zijn imposante loopbaan, waaronder twaalf ritzeges in de Tour de France, 42 in de Giro d'Italia en drie in de Vuelta a España. Met 42 ritzeges is hij recordhouder in de Giro.

In 2002 sprintte hij in Hasselt naar de wereldtitel op de weg. Drie jaar later stopte hij met wielrennen, al volgde in 2008 nog een kortstondige comeback bij de Amerikaanse wielerploeg Rock Racing. Toen hij alleen als renner werd aangesteld en niet als manager, gaf hij er de brui aan.

Cipollini was ook een flamboyante verschijning buiten de fiets. Zijn kledingkast bestond uit honderden pakken, stropdassen en schoenen, waarvan hij er veel niet droeg. In 1999 verscheen hij zelfs als keizer bij de start van een etappe in de Tour de France, omdat hij de 'Keizer van de Sprint' werd genoemd.

