Giro d'Italia telt volgend jaar net als in 2020 drie tijdritten

De Giro d'Italia telt volgend jaar liefst drie tijdritten, zo bleek maandagavond bij de presentatie van het parcours in Milaan. Verder zijn er onder meer zeven bergritten met evenzoveel aankomsten bergop in het schema opgenomen.

Door onze sportredactie

In 2020 stond het Giro-peloton ook al drie tijdritten te wachten. De laatste keer dat het aantal tijdritkilometers in de Ronde van Italië boven de 70 kwam, was bij de editie van 2013 (75,4 kilometer). In 2023 gaat het om 70,6 kilometer.

Eind september werd al bekend dat de Giro op 6 mei 2023 start met een individuele tijdrit van 18,4 kilometer langs de oostkust van Italië. Het is de eerste keer sinds 2001 dat de grote ronde in de Abruzzen begint.

In de negende etappe staat de tweede tijdrit op het programma en in de voorlaatste rit mogen de renners voor de laatste keer tegen de klok racen. Dan moet er ook geklommen worden. De sprinters krijgen zeker acht kansen om voor de dagzege te strijden.

Het hoogste punt in het 3448 kilometer lange parcours, de zogenoemde Cima Coppi, wordt bereikt in de dertiende etappe. Die gaat van Borgofranco d'Ivrea naar Crans Montana in Zwitserland.

Het etappeschema van de komende editie van de Giro d'Italia. Foto: RCS

Drie zware bergetappes in slotweek Giro

In de slotweek wacht de renners drie zware bergetappes. Na de tweede rustdag volgt op 23 mei de rit van Sabbio Chiese naar Monte Bondone. De achttiende etappe is een bergrit van 160 kilometer van Oderzo naar Val di Zoldo.

Een dag later is de laatste etappe voor de klimmers, van Longarone naar Tre Cime di Lavaredo, met onder meer de beklimmingen van de Giaupas, de Passo Tre Croci en de steile slotklim.

De Ronde van Italië eindigt op 28 mei met een vlakke etappe met start en finish in Rome. Het is de vijfde keer dat de Italiaanse hoofdstad het sluitstuk is van de eerste grote ronde van het jaar.

De Giro werd dit jaar gewonnen door Jai Hindley. De Australiër van BORA-hansgrohe hield Richard Carapaz (tweede) en Mikel Landa (derde) achter zich in het klassement. Wilco Kelderman, toen de ploegmaat van Hindley, was op de zeventiende plek de beste Nederlander in de algemene rangschikking.

Aanbevolen artikelen