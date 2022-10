Sprinter David Dekker verruilt Jumbo-Visma voor Arkéa-Samsic

Sprinter David Dekker ruilt Jumbo-Visma aan het einde van het jaar in voor Arkéa-Samsic. De zoon van oud-prof Erik Dekker heeft een contract voor twee jaar getekend, maakt de Franse ploeg maandag bekend.

Door onze sportredactie

De 24-jarige Dekker werd vorig jaar prof bij Jumbo-Visma en kende een voortvarende start van zijn profcarrière met twee tweede plaatsen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast won hij het puntenklassement in de Arabische rittenkoers. In de Giro d'Italia maakte hij zijn debuut in een grote ronde, maar hij haalde de finish in Milaan niet.

Daarna ging het snel minder met Dekker. Hij brak in augustus vorig jaar drie vingers in zijn linkerhand in de finale van de Bretagne Classic, waardoor zijn seizoen ten einde kwam. Ook dit jaar wordt hij geplaagd door tegenslag. De Nederlander viel in de Ronde van Valencia en had vervolgens een rustperiode nodig om te herstellen. Mede daardoor heeft hij nog geen profwedstrijd gewonnen.

"Ik ben blij dat ik het team van Arkéa-Samsic kan versterken", zegt Dekker. "Mijn seizoen werd gekenmerkt door pech en ik hoop volgend jaar in de sprints en de klassiekers resultaat te boeken. Het is een nieuwe uitdaging voor mij, in een nieuwe omgeving. Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten en ik wil resultaten en zeges boeken in mijn nieuwe kleuren."

Het was al bekend dat Dekker bij Jumbo-Visma zou vertrekken. Met Olav Kooij beschikt de wielerploeg over de talentvolste sprinter van Nederland. Jumbo-Visma richt zich in de grote rondes bovendien op het klassement en laat de sprinters vaak thuis.

