Rebellin (51) neemt afscheid met dertigste plaats in Italiaanse eendagswedstrijd

Davide Rebellin is zondag als dertigste geëindigd in zijn laatste koers, de Veneto Classic. De 51-jarige coureur van het bescheiden team Work Service Vitalcare Vega gaf ruim vier minuten toe op winnaar Marc Hirschi.

Hirschi, die zes jaar na Rebellins eerste profseizoen(1992) werd geboren, kwam solo over de finish. Zijn ploeggenoot Davide Formolo van UAE Team Emirates gaf tien seconden toe. Op 29 seconden legde de Italiaan Nicola Conci van Alpecin-Deceuninck beslag op de derde plaats.

De Veneto Classic voerde het peloton over een afstand van 190 kilometer van Treviso naar Bassano del Grappa.

De afzwaaiende Rebellin kende ruim vijftien jaar geleden zijn grootste successen met het winnen van onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race in 2004. Op zijn erelijst staan ook de Clásica San Sebastián (1997) en de Waalse Pijl (2004, 2007 en 2009).

De afgelopen seizoenen was Rebellin voornamelijk actief in kleinere koersen, ook omdat zijn teams niet werden uitgenodigd voor de grotere wedstrijden. De vijftiger behaalde in zijn afscheidsjaar geen topnotering.