Favoriet Lavreysen bereikt op overtuigende wijze sprintfinale WK baanwielrennen

Harrie Lavreysen heeft zich zondag op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van het sprinttoernooi bij de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines. De titelverdediger was in de halve finales in twee heats te sterk voor de Pool Mateusz Rudyk.

Door onze sportredactie

De 25-jarige Lavreysen was in de kwalificaties al goed voor de beste tijd (9,224) en had in de achtste finales de Colombiaan Kevin Quintero Chavarro verslagen. Zaterdag rekende hij in de kwartfinales af met de Brit Hamish Turnbull.

Tegen Rudyk won Lavreysen beide races. Hij kwam tot 9,934 en 9,699. In de finale, die om 14.07 uur op het programma staat, neemt Lavreysen het op tegen de Australiër Matthew Richardson.

Lavreysen veroverde de afgelopen drie jaar telkens de wereldtitel op het koningsnummer. In de zomer van 2021 werd hij olympisch kampioen. Lavreysen kan bovendien zijn tweede gouden WK-medaille veroveren in Frankrijk. De Brabander werd donderdag voor het derde jaar op rij wereldkampioen op de keirin.

Op de teamsprint moest Lavreysen met zilver genoegen nemen. Hij werd samen met Hoogland en Roy van den Berg na een jarenlange heerschappij afgetroefd door Australië.

Braspennincx en Van der Peet naar kwartfinales keirin

Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet bereikten de kwartfinales op het onderdeel keirin. Olympisch kampioene Braspennincx was de snelste in haar heat.

Van der Peet eindigde op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines als vierde in haar heat, maar slaagde er via de herkansingen alsnog in de kwartfinales te bereiken.

Bij de keirin komen vijf of zes rensters in de baan die na zes ronden sprinten om de winst. Net als in de eerste ronde plaatsten in de herkansingen de beste twee rensters per heat zich voor de kwartfinales, die vanaf 14.15 uur worden verreden. Later op de middag volgen de halve finales en de finale.

