Hoogland heeft te veel last van zware val en meldt zich af voor sprint op WK

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Jeffrey Hoogland heeft zich zaterdag afgemeld voor het onderdeel sprint bij de WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Een dag na zijn wereldtitel ondervindt hij te veel hinder van zijn valpartij op de keirin van donderdag.

Daardoor blijft een nieuw duel met Harrie Lavreysen op de sprint uit. De twee beste baanwielrenners van Nederland streden de afgelopen jaren op WK's en de Olympische Spelen in Tokio om het goud. Toen was Lavreysen altijd de beste.

Hoogland kwam donderdag na afloop van het onderdeel keirin, waarop hij achter Lavreysen het zilver won, hard ten val. Hij werd onderuit gereden door de Fransman Sebastien Vigier. Een dag later zat hij op de fiets en werd hij met overmacht wereldkampioen op de kilometer tijdrit.

"Ik heb vrijdag heel de dag geleefd op vijf witte broodjes", zegt Hoogland tegen De Telegraaf over zijn bizarre aanloop naar de wereldtitel. "Ik was heel de dag al niet fit richting die kilometer. Maar als eenmaal dat startschot klinkt, moet je gewoon knallen en voel je de pijn niet meer als je bezig bent."

Door zijn afmelding moet de 29-jarige Hoogland nog langer wachten op zijn felbegeerde wereldtitel op de sprint. "Het is wat het is. Die titel zou ik graag willen hebben, maar dat is hopelijk voor een andere keer. Ik heb het besluit genomen, ook al omdat ik vannacht heel slecht heb kunnen slapen."