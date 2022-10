Wielerjaar 2022: zegekoningin Wiebes heerst als Vos, Jumbo-Visma beste ploeg

Niemand won in 2022 meer koersen dan Lorena Wiebes, Jumbo-Visma was de beste ploeg van het jaar en Tadej Pogacar blijft statistisch gezien de beste renner ter wereld. NU.nl zet aan het einde van het seizoen in het wegwielrennen de belangrijkste cijfers op een rij.

Door Daan de Ridder

Wiebes mag het vaakst juichen

Ze begon in maart in het Vlaams-Brabantse Oetingen met winnen en stopte pas zeven maanden en 22 zeges later in het Waalse Binche: Lorena Wiebes was in 2022 met afstand de succesvolste wielrenner. De 23-jarige topsprinter won dit jaar onder meer twee ritten in de Tour de France Femmes en goud bij de EK in München.

Wiebes was vorig jaar ook al de zegekoningin van het peloton (13 zeges). Met haar 23 overwinningen in 2022 komt ze in de buurt van de dominantie van Marianne Vos in het vorige decennium. De Brabantse, die liefst negen keer de renster met de meeste zeges in een seizoen was (2007-2014 en 2019), noteerde één keer meer overwinningen in een seizoen dan Wiebes: 31 in haar recordjaar 2011.

Van Vleuten beste renster van 2022

Ondanks het indrukwekkende aantal zeges van Wiebes gaat de titel van beste renster van 2022 naar Annemiek van Vleuten. De veertigjarige Nederlandse eindigt op de WorldTour-ranking (totale aantal punten in de belangrijkste koersen) én op de wereldranglijst (totale aantal punten in alle koersen) overtuigend op de eerste plek.

Van Vleuten voltooide een unieke trilogie door de Giro d'Italia Donne, de Tour de France Femmes én de Ceratizit Challenge by La Vuelta op haar naam te schrijven. Als slotstuk werd ze in Australië voor de tweede keer wereldkampioen op de weg, ondanks een breukje in haar elleboog. In veertig koersdagen in 2022 eindigde de kopvrouw van Movistar slechts vijftien keer buiten de top tien.

Nederland blijft het vrouwenpeloton domineren

Nederland was ook in 2022 weer met afstand het beste land in het vrouwenwielrennen. De Nederlandse rensters kwamen tot 77 zeges, 31 meer dan nummer twee Italië. Het is al het veertiende jaar op rij dat ons land eerste staat op deze lijst.

SD Worx beste ploeg van 2022

Op de wereldranglijst voor ploegen staat Nederland ook op plek één. SD Worx mag zich net als vorig jaar het beste team noemen, ook al tekende de formatie van kopvrouw Demi Vollering niet voor de meeste zeges. Die titel gaat met 33 zeges naar het Amerikaanse Trek-Segafredo, de ploeg van Ellen van Dijk, Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. DSM strandt ondanks de 23 overwinningen van Wiebes op plek twee (27 zeges).

Het SD Worx van Demi Vollering (links) was de beste vrouwenploeg van 2022. Foto: Getty Images

Jumbo-Visma mag zich beste mannenploeg noemen

We gaan door met de mannen. In 2015 kwam LottoNL-Jumbo niet verder dan zes zeges in het hele seizoen. Dit jaar noteerde opvolger Jumbo-Visma alleen in de Tour de France al meer overwinningen (zeven, inclusief de eindzege van Jonas Vingegaard).

Jumbo-Visma bewees in de Ronde van Frankrijk dat het momenteel de beste wielerploeg ter wereld is. De Nederlandse formatie sluit 2022 dan ook af op de eerste plek van de teamranglijst, met een voorsprong van ruim 1.500 punten op de nummer twee UAE Team Emirates. Met 48 overwinningen staan Jumbo-Visma en UAE Team Emirates gedeeld eerste op de zegelijst voor teams.

Pogacar troeft Evenepoel af op zegelijst

Tadej Pogacar leed in de Tour een zeer verrassende nederlaag tegen Vingegaard, maar hij is op basis van het hele seizoen nog steeds de beste renner ter wereld. De kopman van UAE Team Emirates boekte de meeste zeges (16) en eindigt 2022 op de eerste plek van de mondiale ranking.

Remco Evenepoel leek aan het einde van het seizoen door zijn glorietocht in de Vuelta a España en het goud in de WK-wegrit de titel van zegekoning weg te kapen bij Pogacar. De 24-jarige Sloveen sloeg de aanval van de Belg af door begin oktober in Italië zijn vijftiende (Tre Valli Varesine) en zestiende overwinning (Ronde van Lombardije) te boeken.

Met Fabio Jakobsen (13 overwinningen) en de pas twintigjarige Olav Kooij (12 overwinningen) staat Nederland op plek drie en vier van de zegelijst van 2022. Op de wereldranglijst is Mathieu van der Poel (negende) de enige Nederlander in de top dertig. Thymen Arensman (33e), Dylan Groenewegen (35e), Dylan van Baarle (43e), Jakobsen (47e) en Kooij (50e) horen met hun puntentotaal wel bij de vijftig beste renners.

Evenepoel en Van Aert maken België beste land

Het wielergekke België mag zich voor het tweede jaar op rij het beste land van het peloton noemen. Onze zuiderburen hebben op de wereldranglijst voor naties een grote voorsprong op nummer twee Spanje. Dat komt vooral door de punten van Wout van Aert, Evenepoel en de pas twintigjarige sprinter Arnaud De Lie. Nederland eindigt op de vijfde plek.

Op de zegelijst staat Nederland derde met 91 overwinningen, achter Frankrijk (117 zeges) en België (107 zeges). De hoogtepunten voor het Nederlandse mannenwielrennen in 2022 waren de overwinning van Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen, de zege van Van Baarle in Parijs-Roubaix, ritwinst voor Groenewegen en Jakobsen in de Tour en de Europese titel voor Jakobsen in München.

