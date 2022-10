Van der Poel sluit bewogen wielerjaar af met opgave in Italiaanse najaarskoers

Mathieu van der Poel heeft zijn veelbesproken wielerjaar afgesloten. De kopman van Alpecin-Deceuninck stond woensdag verrassend aan de start van de Giro del Veneto, maar kneep halverwege in de remmen.

Tijdens de wedstrijd was Van der Poel niet van de partij toen in de heuvelachtige zone een favorietengroep wegreed. Hij keek het nog even aan en stapte na zo'n 100 kilometer af bij het passeren van de teambussen. De Giro del Veneto werd uiteindelijk gewonnen door de Italiaan Matteo Trentin.

Op die manier sluit Van der Poel een veelbewogen wielerjaar af. Hij won onder meer de Ronde van Vlaanderen en een rit in de Giro d'Italia, maar kwam vorige maand negatief in het nieuws bij het WK in Australië. Van der Poel bracht de nacht voor de wedstrijd korte tijd in de cel door na een aanvaring met twee meisjes in het hotel. Hij gaf tijdens de wegrace al snel op.