Knaven vertrekt na elf succesvolle jaren als ploegleider bij INEOS Grenadiers

Servais Knaven vertrekt na elf jaar als ploegleider van INEOS Grenadiers. De succesvolle wielerformatie maakte dinsdag zijn afscheid bekend.

De 51-jarige Knaven was sinds 2011 verbonden aan de Britse formatie, die toen nog door het leven ging als Team Sky. Met de Nederlandse oud-prof achter het stuur van de ploegleidersauto werden grote overwinningen geboekt.

Zo was Knaven van de partij toen Sky in 2012 met Bradley Wiggins voor de eerste keer de Tour de France wist te winnen. Ook bij de in totaal vier Tour-zeges, twee Vuelta-zeges en één Giro-zege van Chris Froome speelde de Nederlandse ploegleider een voorname rol.