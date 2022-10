Jumbo-Visma-kopman Roglic laat zich opereren aan kwetsbare schouder

Primoz Roglic ondergaat maandag een schouderoperatie. De kopman van Jumbo-Visma wil daarmee van de aanhoudende problemen aan het gewricht afkomen.

Door onze sportredactie

De schouder van de 32-jarige Roglic schoot in de afgelopen Tour de France uit de kom bij een zware valpartij in de kasseienrit. De Sloveen viel toen over een hooibaal die door toedoen van een motorrijder op de weg was beland. Roglic zette zijn schouder toen zelf terug in de kom.

"De schouder moet hersteld worden", zei Roglic zondagavond in het Sloveense radioprogramma Val 202. "Het is geen geheim dat ik al verschillende keren mijn schouder ontwricht heb. Het is niet niks wat er staat te gebeuren. Ze snijden een stuk van het bot af en verplaatsten dat naar de plek waar de schouder uit de kom schiet."

Het herstel zal zes tot acht weken duren. "Ik heb nu een limiet bereikt. Het moet opgelost worden, zodat ik nog sterker kan terugkomen en me kan voorbereiden op nieuwe uitdagingen in het aankomende seizoen."

Roglic kende een bijzonder ongelukkig jaar. Twee maanden na zijn opgave in de Tour de France moest hij zich in de Vuelta a España terugtrekken vanwege fysiek malheur. In de sprint van de zestiende rit kwam hij op bizarre wijze ten val en kon hij niet meer verder. Op dat moment stond hij tweede in het algemeen klassement. Hij miste daardoor de WK wielrennen in Australië.

Ondanks zijn valpartijen vierde Roglic ook succes in 2022: hij won Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné. Zijn contract bij Jumbo-Visma, dat met Jonas Vingegaard de winnaar van de Tour de France in de ploeg heeft, loopt tot en met 2025.

