Van Empel voert Nederlands podium aan in eerste wereldbekercross van seizoen

Fem van Empel heeft zondag de eerste wereldbekerwedstrijd in het veldrijden gewonnen. De Nederlandse bleef in het Amerikaanse Waterloo haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand voor.

De Nederlandse veldrijdsters domineerden de wedstrijd in Iowa, want Denise Betsema, Annemarie Worst en Inge van der Heijden werden respectievelijk vierde, vijfde en zesde.

Voor Van Empel is het derde wereldbekerzege in haar carrière. Vorig seizoen was de Brabantse succesvol in het Franse Flamanville en het Italiaanse Val di Sole.