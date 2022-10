Démare wint tweede keer op rij Parijs-Tours bij afscheid Gilbert en Terpstra

Arnaud Démare heeft zondag voor de tweede keer op rij Parijs-Tours op zijn naam geschreven. De Fransman was de sterkste in de massasprint bij de semiklassieker, waar Philippe Gilbert en Niki Terpstra afscheid namen.

De 31-jarige Démare bleef de Belg Edward Theuns en de Ier Sam Bennett voor. Olav Kooij kwam er niet aan te pas in de massasprint en eindigde als twaalfde.

In de finale reed een groepje van vier vluchters net voor het peloton uit. De Fransman Olivier Le Gac, de Luxemburger Alex Kirsch, de Noor Jonas Abrahamsen en de Duitser Kim Heiduk werden in de slotkilometer gegrepen, waarna Démare de sterkste was in de sprint.

Voor de sprinter van Groupama-FDJ was het zijn zevende zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij onder meer drie etappes in de Giro d'Italia en een rit in de Ronde van Polen.

De veertigjarige Gilbert kwam in de laatste koers van zijn indrukwekkende carrière als 27e over de finish. De Belgische routinier, die in zijn loopbaan tachtig overwinningen boekte, eindigde in het peloton.

Gilbert werd in 2012 wereldkampioen op de weg. Daarnaast won hij vier keer de Amstel Gold Race, twee keer de Ronde van Lombardije en eenmaal Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Ook boekte de Belg elf ritzeges in de grote wielerrondes.

Ook Terpstra zwaaide af in Parijs-Tours. De 38-jarige Noord-Hollander behoorde in zijn hoogtijdagen tot de wereldtop in kasseienklassiekers. Hij won zowel Parijs-Roubaix als de Ronde van Vlaanderen één keer.

Philippe Gilbert reed de laatste koers uit zijn indrukwekkende carrière. Foto: Getty Images

