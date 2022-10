Van der Poel pakt brons bij eerste WK gravel, Vermeersch soleert naar titel

Mathieu van der Poel heeft zondag brons veroverd bij de eerste editie van het WK gravelracen. De wereldtitel in het Italiaanse Cittadella ging naar de Belg Gianni Vermeersch.

Door onze sportredactie

De 29-jarige Vermeersch reed op ruim 5 kilometer van de finish weg bij zijn Italiaanse medevluchter Daniel Oss en hield probleemloos stand. Oss werd op 43 seconden tweede.

Van der Poel troefde op een kleine anderhalve minuut Greg Van Avermaet af in de sprint om de derde plaats. De Nederlander reed zijn eerste wedstrijd sinds de WK wielrennen van twee weken geleden.

In Australië stapte Van der Poel al na 30 kilometer af, nadat hij de nacht deels had doorgebracht op het politiebureau na een aanvaring met twee meisjes in zijn hotel. De Brabander kreeg van de rechter een boete van 1.500 Australische dollar (ruim 1.000 euro), omdat hij één meisje had vastgepakt.

Bij de vrouwen eiste Pauline Ferrand-Prévot zaterdag de wereldtitel gravel voor zich op. De Française is daarmee nu wereldkampioene in vier disciplines. Eerder in haar loopbaan pakte Ferrand-Prévot al de wereldtitel bij het wegwielrennen, het veldrijden en het mountainbiken.

Uitslag WK gravelracen 1. Gianni Vermeersch (Bel)

2. Daniel Oss (Ita) +0.43

3. Mathieu van der Poel (Ned) +1.28

4. Greg Van Avermaet (Bel) +1.29

5. Yevgeniy Fedorov (Kaz) +1.39

6. Magnus Cort (Den) +1.39

7. Alessandro De Marchi (Ita) +1.40

8. Zdenek Stybar (Tsj) +1.46

9. Davide Ballerini (Ita) +1.53

10. Andreas Stokbro (Den) +2.43

Vermeersch en Oss op 100 kilometer van de finish in de aanval

In een wedstrijd over 194 kilometer (met 73 procent gravel) in de Italiaanse regio Veneto sprongen Vermeersch en Oss op zo'n 100 kilometer van de finish weg uit het peloton. Het duo nam een voorsprong van vijf minuten.

Het peloton met favorieten als Van der Poel, Van Avermaet, Peter Sagan en Zdenek Stybar wist niet meer terug te komen. Met nog 10 kilometer voor de boeg hadden Vermeersch en Oss nog zo'n twee minuten voorsprong op een achtervolgend groepje met Van der Poel, Van Avermaet en Alessandro De Marchi.

Ook dit trio slaagde er niet meer in om het gat te dichten. Vermeersch reed wel weg bij Oss en soleerde naar de grootste overwinning uit zijn carrière. De ploeggenoot van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck won eerder onder meer een rit in de Vierdaagse van Duinkerke en de Antwerp Port Classic.

In de slotkilometers moest De Marchi lossen bij Van der Poel en Van Avermaet, waardoor de Nederlander en de Belg om het brons mochten sprinten. In die sprint was Van der Poel duidelijk de sterkste.

