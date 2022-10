Van Vleuten besluit World Tour-seizoen met tweede plek in Ronde van Romandië

Annemiek van Vleuten is zondag als tweede geëindigd in de Ronde van Romandië, de laatste World Tour-koers bij de vrouwen van 2022. De eindzege ging naar de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio.

Door onze sportredactie

De laatste rit met aankomst in Genève telde 147 kilometer en werd gewonnen door de Poolse Marta Lach, die de snelste was van de sprint van een uitgedund peloton. Ze klopte Tamara Dronova-Balabolina uit Rusland en Arlenis Sierra uit Cuba. Ellen van Dijk legde beslag op de zevende plaats en was daarmee de beste Nederlandse.

De slotetappe stond in het teken van een vlucht van de Nederlandse Quinty Ton en de Australische Ella Harris. Pas 2 kilometer voor de streep werd het duo ingerekend door het uitgedunde peloton. Lach triomfeerde daarna in de sprint.

De laatste rit telde enkele hellingen, maar omdat deze ver voor de finish lagen was het voor Van Vleuten lastig om Moolman-Pasio nog te bedreigen. De Zuid-Afrikaanse maakte zaterdag het verschil in de driedaagse koers door in de koninginnenrit weg te rijden van de concurrentie. Ook Van Vleuten kon het tempo van de Zuid-Afrikaanse niet volgen.

De veertigjarige Nederlandse kan desondanks terugkijken op een uitstekend jaar, waarin de renster van Movistar onder meer de Giro Rosa, de Tour de France Femmes en de Vuelta a España won. Vorige maand werd Van Vleuten wereldkampioene op de weg in het Australische Wollongong. Drie dagen eerder had ze in de gemengde ploegentijdrit een breukje in haar elleboog opgelopen.

Aanbevolen artikelen