Emotionele Valverde en Nibali zwaaien af: 'Doet verdriet met zo'n hoog niveau'

Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali reden zaterdag in de Ronde van Lombardije de laatste wedstrijd uit hun carrière. De wielericonen reageerden emotioneel na de finish van de Italiaanse klassieker.

Door onze sportredactie

"Ik verlaat Lombardije met enthousiasme voor de toekomst", zei Valverde. "Maar het doet wel verdriet om op deze manier afscheid te nemen, met het hoge niveau dat ik nog heb. Toch ben ik vooral blij met de geweldige teamprestatie."

De 42-jarige Spanjaard won in zijn laatste koers de sprint om de zesde plaats en bleef Bauke Mollema voor. Hij finishte op een kleine anderhalve minuut van Tadej Pogacar, die Valverdes ploeggenoot Enric Mas klopte in een sprint-à-deux.

"Het was een heel goede wedstrijd", liet Valverde weten. "We hadden Enric vooraan en ik erachter. Ik hield me bezig met het controleren van de mannen die daar zaten. Ik kijk met een tevreden gevoel terug."

Valverde boekte in 21 seizoenen maar liefst 133 overwinningen. De Movistar-renner won onder meer de wereldtitel op de weg (2018) en de Vuelta a España (2009). Ook was hij vier keer de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik, triomfeerde hij vijf keer in de Waalse Pijl en boekte hij dertien ritzeges in de grote wielerrondes.

Valverde kijkt met een uitstekend gevoel terug op zijn loopbaan. "Ik ben blij dat ik 21 jaar als professional heb voltooid en ik heb genoten van alle geweldige dingen. Nu maak ik plaats voor jonge mensen in de hoop dat ze ook zo veel plezier hebben in deze geweldige sport."

Alejandro Valverde eindigde in zijn laatste koers als zesde. Foto: Getty Images

Nibali: 'Ik sluit met een heel mooi gevoel af'

De 37-jarige Nibali kon geen hoofdrol meer spelen in de Ronde van Lombardije, die hij in 2015 en 2017 won. De Italiaan eindigde op ruim twee minuten van Pogacar als 24e, maar hield desondanks een goed gevoel over aan zijn laatste koers.

"Ik sluit met een heel mooi gevoel af", vertelde Nibali. "De hele wedstrijd lang waren de mensen vanaf de kant naar me aan het roepen. Dit is een erg emotionele dag voor me."

"Ik heb genoten van de wedstrijd en het publiek", vervolgde de 'Haai van Messina'. "Ik wil hen bedanken voor de liefde die ze me altijd gegeven hebben. Vanochtend in Bergamo voelde ik opnieuw veel warmte, net als na de finish in Como. Ik zag kinderen huilen en voelde me verdrietig. Ik wilde ze een knuffel geven."

Naast zijn twee overwinningen in Lombardije won Nibali ook alle grote wielerrondes: de Giro d'Italia in 2013 en 2016, de Tour de France in 2014 en de Vuelta a España in 2010. Ook boekte de Astana-renner vijftien ritzeges in de grote rondes en won hij Milaan-San Remo (2018).

Alejandro Valverde met zijn familie op het podium in Lombardije. Foto: Getty Images

