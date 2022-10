Tijdritspecialist Ganna verpulvert op revolutionaire fiets werelduurrecord

Filippo Ganna heeft zaterdag op indrukwekkende wijze het werelduurrecord op zijn naam gezet. De Italiaanse tijdritspecialist reed in het Zwitserse Grenchen op een revolutionaire fiets 56,792 kilometer.

Ganna is tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, maar vorige maand bij de WK in het Australische Wollongong was de Noor Tobias Foss sneller. Zaterdag in Grenchen maakte de renner van INEOS Grenadiers wel een zeer sterke indruk, waardoor hij het werelduurrecord voor het eerst in handen heeft.