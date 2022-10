Ferrand-Prévot wint eerste WK gravel en is nu wereldkampioen in vier disciplines

Pauline Ferrand-Prévot heeft zaterdag de eerste editie van het WK gravelrijden gewonnen. De Française was de sterkste in het Italiaanse Cittadella en heeft nu in maar liefst vier disciplines de wereldtitel veroverd.

Door onze sportredactie

De dertigjarige Ferrand-Prévot klopte haar Zwitserse medevluchter Sina Frei in een sprint. De Italiaanse Chiara Teocchi finishte als derde. Riejanne Markus was op de tiende plek de beste Nederlandse.

Eerder in haar loopbaan pakte Ferrand-Prévot al de wereldtitel bij het wegwielrennen, het veldrijden en het mountainbiken. Ze greep in 2014 goud op de weg, was een jaar later de sterkste in het veld en werd zes keer wereldkampioene op de mountainbike (vier keer crosscountry en tweemaal marathon).

Het parcours in het noorden van Italië bestond uit 32 procent onverharde wegen, 24 procent harde gravel, 1 procent kasseien, 10 procent "hard oppervlakte" en 31 procent asfalt.

Pauline Ferrand-Prévot werd een maand geleden ook wereldkampioen op de mountainbike. Foto: Getty Images

Van der Poel aan de start bij eerste WK gravel

De mannen komen zondag in actie bij de eerste editie van het WK gravelrijden. Mathieu van der Poel verschijnt ook aan de start en rijdt zijn eerste wedstrijd sinds de WK wielrennen van twee weken geleden.

De deelname van Van der Poel aan de WK in Australië liep uit op een deceptie. Hij bracht de nacht voor de wegwedstrijd deels door op het politiebureau na een aanvaring met twee meisjes in zijn hotel. In de koers stapte hij al na 30 kilometer af.

De kinderen stoorden Van der Poel 's nachts door lawaai te maken en meerdere keren op zijn deur te kloppen. De Brabander ging boos verhaal halen en pakte daarbij één meisje vast, zo gaf hij later toe. Van de rechter kreeg hij een boete van 1.500 Australische dollar (ruim 1.000 euro).

Aanbevolen artikelen