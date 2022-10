Pogacar wint opnieuw Ronde van Lombardije bij afscheid Valverde en Nibali

Tadej Pogacar heeft zaterdag voor de tweede keer op rij de Ronde van Lombardije gewonnen. De Sloveen rekende in de Italiaanse wielerklassieker in een sprint-à-deux af met Enric Mas.

Door onze sportredactie

Pogacar sprong samen met Mas weg op de Civiglio. Hij bleef de Spanjaard na 253 kilometer van Bergamo naar Como een fietslengte voor in de sprint. Mikel Landa werd op tien seconden derde.

Voor de 24-jarige Pogacar was het zijn zestiende zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij onder meer drie etappes in de Tour de France, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico.

De Ronde van Lombardije stond in het teken van het afscheid van Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali. De 42-jarige Spanjaard en de 37-jarige Italiaan reden met 'De koers van de vallende bladeren' de laatste wedstrijd uit hun carrière.

Valverde maakte in de finale deel uit van een achtervolgende groep en werd uiteindelijk op een kleine anderhalve minuut van Pogacar zesde. De Movistar-renner klopte in zijn laatste eindsprint Bauke Mollema, die op de zevende plek de beste Nederlander was.

Pogacar in de aanval op Civiglio

De 116e editie van de Ronde van Lombardije werd in de eerste uren gekleurd door een vluchtersgroep van tien renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen Kenny Elissonde, Alessandro De Marchi en Aurélien Paret-Peintre.

Het tiental pakte een voorsprong van bijna vijf minuten, maar werd op 70 kilometer van de finish al ingerekend. Vervolgens dunde het peloton op de Madonna del Ghisallo flink uit en richting de Civiglio waren er nog zo'n 25 renners over. Onder hen bevonden zich ook Valverde en Nibali.

Op de Civiglio ging Pogacar in de aanval en kon alleen Mas het wiel van de kopman van UAE Emirates houden. Landa kwam nog even terug, maar moest na een nieuwe aanval van Pogacar alsnog lossen. In de afdaling sloot de Spanjaard weer aan bij de twee vooraan.

Pogacar, Mas en Landa begonnen met een voorsprong van veertig seconden aan de San Fermo della Battaglia. Op het laatste klimmetje van de koers demarreerde Mas tot tweemaal toe en kon alleen Pogacar volgen.

Landa slaagde er niet meer in om opnieuw terug te komen, waardoor Pogacar en Mas in de straten van Como mochten sprinten om de overwinning. Daarin was de Sloveen de sterkste.

