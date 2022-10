Nederlands wielericoon Gerben Karstens (80) overleden

Gerben Karstens is zaterdag op tachtigjarige leeftijd overleden, bevestigt zijn familie aan het ANP. De oud-wielrenner won onder meer veertien etappes in de Ronde van Spanje.

Door onze sportredactie

De in Leiden geboren Karstens was profwielrenner tussen 1965 en 1980. Als amateur was hij al goed voor een gouden medaille op de Olympische Spelen van 1964 in Tokio bij de 100 kilometer ploegentijdrit.

Karstens, die in het peloton bekend stond om zijn humor, was naast zijn ritoverwinningen in de Vuelta ook goed voor zes etappezeges in de Tour de France. Ook schreef hij een rit in de Giro d'Italia op zijn naam.

Daarmee is hij een van de vijf Nederlanders die etappes heeft gewonnen in alle drie de grote rondes. In dat rijtje staan ook Jeroen Blijlevens, Erik Breukink, Jean-Paul van Poppel en Tom Dumoulin.

Nederlands kampioen op de weg werd Karstens nooit. Zijn hoogste notering tijdens een NK was in 1971 in Valkenburg. Toen werd hij derde achter winnaar Joop Zoetemelk en Wim Prinsen die als tweede eindigde.

Karstens kreeg enkele weken geleden een herseninfarct en overleed zaterdag in het Noord-Brabantse Dongen.

Gerben Karstens schreef in 1966 een etappe op zijn naam in de Tour de France. Foto: Nationaal Archief

