Jarige Van Vleuten lost op slotklim en grijpt naast ritzege in Ronde van Romandië

Annemiek van Vleuten is er zaterdag op haar veertigste verjaardag niet in geslaagd de tweede etappe van de Ronde van Romandië op haar naam te schrijven. De Nederlandse werd op de slotklim van de 104,5 kilometer lange etappe gelost door Ashleigh Moolman-Pasio.

Moolman-Pasio neemt de leiderstrui over van Arlenis Sierra, ploeggenote van Van Vleuten. De Cubaanse won vrijdag de openingsrit. In de slotetappe van zondag heeft Van Vleuten een halve minuut goed te maken op Moolman-Pasio. De rit naar Genève telt 147 kilometer.

Vorige maand werd Van Vleuten wereldkampioene op de weg in het Australische Wollongong. Drie dagen eerder had ze in de gemengde ploegentijdrit een breukje in haar elleboog opgelopen.