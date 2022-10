WK-deelname favoriet Van der Poel bevestigt groeiende populariteit gravelracen

Mathieu van der Poel is komend weekend in Italië de grote blikvanger bij het eerste WK gravelrijden. Het grote aantal (bekende) wielerprofs op de startlijst bewijst dat deze relatief nieuwe sport snel aan populariteit wint.

Door Daan de Ridder

Hij is sinds dit jaar fulltime gravelprof en won begin juni in de Verenigde Staten Unbound Gravel, het officieuze wereldkampioenschap in deze tak van sport. Maar in het sterke deelnemersveld van het officiële WK van aanstaande zondag voelt Ivar Slik zich een underdog.

"Er doen voor het eerst een flink aantal WorldTour-rijders mee aan een grote gravelrace", zegt de 29-jarige Slik in gesprek met NU.nl. "Ik hoop zondag op het hoogst haalbare, maar het is voor mij lastig in te schatten hoe goed die renners zullen zijn."

Met Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Alexey Lutsenko, Magnus Cort, Zdenek Stybar, Miguel Ángel López, Davide Rebellin (mannenkoers), Pauline Ferrand-Prévot, Elisa Longo Borghini en Riejanne Markus (vrouwenkoers) hebben veel klinkende namen zich ingeschreven voor het evenement in de provincie Veneto. Dat maakt het eerste WK gravel op voorhand al een succes. "Voor de sport is het heel mooi dat dit soort renners meedoen", zegt Slik. "Het zorgt voor meer aandacht."

De meeste aandacht zal zondag naar Van der Poel gaan. De viervoudig wereldkampioen veldrijden rijdt in Italië zijn eerste gravelkoers en kijkt ernaar uit om "een beetje geschiedenis" te schrijven. "Het lijkt me vooral een leuke race om te rijden", zei hij maandag via zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. "Maar als het gevoel goed is, ga ik natuurlijk voor een zo goed mogelijk resultaat."

Slik verwacht niet dat Van der Poels gebrek aan ervaring met gravelkoersen een probleem zal zijn. "Op renners als Van Avermaet en Cort heb ik technisch misschien nog wel een voordeel, maar op Mathieu natuurlijk niet. Mathieu is voor mij echt de topfavoriet zondag. Het wordt lastig hem te verslaan, maar ik hoop dat we een mooi duel kunnen uitvechten."

Ivar Slik won in juni Unbound Gravel, de grootste gravelrace in de VS. Foto: Instagram/ivar.slik

'Met een gravelfiets kun je op heel mooie plekken komen'

Toen gravelracen vijftien jaar geleden in het midwesten van de VS aan zijn opkomst begon, was winnen nog van ondergeschikt belang. 'Gravelen' ging vooral om plezier, vrijheid en het ontdekken van nieuwe wegen.

"Een gravelfiets rijdt comfortabel op asfalt én onverharde wegen. Daardoor kun je op heel mooie, onontdekte plekken komen", zegt Slik. "Je fietst over wegen midden in de natuur, waar je met een auto nooit zal komen. Bovendien wordt het op asfaltwegen steeds drukker, waardoor het ook veiliger is om voor gravelpaden te kiezen."

De verkoopcijfers van gravelfietsen schieten de afgelopen jaren omhoog. Hetzelfde geldt voor de populariteit van grote gravelraces. In 2006 deden er slechts 34 renners mee aan de eerste editie van Dirty Kanza, de voorloper van Unbound Gravel. Toen Slik afgelopen juni de eerste niet-Amerikaanse winnaar van de 320 kilometer lange koers in Kansas werd, was hij een van de 4.000 namen op de startlijst.

Nederlandse deelneemsters WK gravel Maaike Coljé, Tessa Neefjes, Puck Moonen en Riejanne Markus.

Slik kan door mooi contract leven van gravelracen

Het was daarom onvermijdelijk dat de UCI de nieuwe sport zou omarmen. De internationale wielerunie begon dit jaar met een officiële wedstrijdserie van elf koersen, de UCI Gravel World Series. Het WK van komend weekend is het sluitstuk van het eerste professionele seizoen.

"Gravelrijden gaat steeds meer de kant op van een wedstrijdsport", zegt Slik, die door een "mooi contract" bij het Italiaanse fietsenmerk Wilier Triestina kan leven van zijn sport. "Ik vind dat een goede ontwikkeling, want ik ben geen stereotype Amerikaanse gravelracer. Ik houd wel van koersen."

"Maar je ziet wel dat er een tweedeling in de gravelwereld komt. Sommige renners zijn gestopt met wegwielrennen omdat ze dat leven te competitief en te eentonig vonden. Die rijders gingen gravelracen omdat ze meer vrijheid zochten en doen daarom niet mee aan de UCI-koersen."

Nederlandse deelnemers WK gravel Jelle-Wietse Jongedijk, Mathijs Loman, Richard Jansen, Mathieu van der Poel, Rick Nobel, Piotr Havik, Thom Bonder, Ivar Slik, Diederik Deelen, Jasper Ockeloen en Bram Imming.

Slik: 'Gravelracen is oldskool wielrennen'

Gravelracen is nog steeds een stuk minder strak geregeld dan wegwielrennen, óók komend weekend bij het WK. Er zijn geen teams en geen ploegleidersauto's. Langs het parcours zijn een paar materiaal- en voedingszones, maar verder zijn de renners vooral op zichzelf aangewezen.

"Gravelracen is oldskool wielrennen", zegt Slik. "Je moet je eigen eten, drinken en reservemateriaal meenemen. En vooral: er is amper ploegentactiek. Wegwielrennen wordt steeds meer een teamsport, koersen zijn vaak erg gecontroleerd. Op de gravelfiets is het veel meer ieder voor zich."

Op de smalle, onverharde paden is er veel minder ruimte om in een peloton te fietsen, waardoor renners minder van elkaar kunnen profiteren dan bij het wegwielrennen. "Iedereen moet hard trappen bij gravelracen", zegt Slik. "Daardoor valt het veld sneller uit elkaar en is het makkelijker om in je eentje een verschil te maken."

De oud-rijder van Roompot-Oranje Peloton verwacht dat de komende jaren steeds meer wegrenners overstappen naar gravelracen, zoals hij aan het begin van dit jaar heeft gedaan. "Gravel is een uitkomst als je geen klimmer of sprinter bent, zoals ik. Bovendien is gravelracen veiliger dan koersen op de weg, omdat je minder in een groot peloton zit. Daarom denk ik dat gravelracen de komende jaren alleen maar groter gaat worden."

Het WK gravel begint zaterdag om 12.00 uur met de vrouwenkoers. De 48 deelnemers leggen een parcours van 140 kilometer af, dat voor 69 procent uit gravel bestaat. De 138 mannen rijden zondag vanaf 11.00 uur een wedstrijd van 194 kilometer, met 73 procent gravel.

De gravelfiets waarmee Mathieu van der Poel het WK zal rijden.

